保卫前列腺每晚按摩100次

核心提示：保卫前列腺，男性朋友可在临睡前做自我按摩，以达保健祛病目的。

保持仰卧姿势，左脚伸直，左手放在神阙穴(肚脐)上，用中指、食指和无名指三指旋转，同时再用右手三指放在会阴穴部旋转按摩，一共100次，按摩使会阴处血液循环加快，这样可起到消炎、止痛和消肿疗效。

此外，还可通过积极参加体育运动，如跑步、爬山、游泳、打球、做操等加快机体血液循环和新陈代谢，改善前列腺局部血液循环，减轻前列腺瘀血，有利于保持睾丸功能，延迟睾丸功能的衰退。