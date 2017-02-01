男人会保养才养眼，护肤8准则要记清

核心提示：男人护肤品虽然比女性少，但也算是量少而精。虽然一直以来，男人都是以“糙”而活于世，但从电视里就能看出，古代的翩翩君子都因姣好的面容，而深得名媛千金的喜爱。所以，男人想要在女多男少的社会上找到心仪女孩，护肤是第一步。

男人护肤品虽然比女性少，但也算是量少而精。虽然一直以来，男人都是以“糙”而活于世，但从电视里就能看出，古代的翩翩君子都因姣好的面容，而深得名媛千金的喜爱。所以，男人想要在女多男少的社会上找到心仪女孩，护肤是第一步。

男人护肤8大招

1. 护肤品要专人专用

男人就应该有男人的养护方式和男士护肤品， 男士皮肤较厚，毛孔粗大，有较为粗厚的角质层，大多数男士皮肤都属于油性皮肤。而这些跟女性皮肤不一样，所以绝对不能用女性护肤品，最好针对自己的皮肤问题选择相应的护肤品。

2. 定期去角质

想要改善皮肤粗糙最有效的方法就是去角质，保持角质层的通畅才能使皮肤更好的吸收护肤品中的养分，还可以避免肤色暗沉、毛孔粗大、长痘等问题。在有重要约会的前一天进行去角质，之后使用面膜进行密集护理，第二天可以令你看起来神采奕奕。

3. 洗脸要清柔

很多男人认为只有洗脸时搓得力度够，才能把脸洗干净，其实，这样不仅不会对皮肤好，还会伤害并刺激到皮肤，让肌肤长皱纹。正确的做法是：洗完脸用毛巾或面巾纸将水按干，比用擦干的方法对皮肤的拉扯和伤害要轻得多。