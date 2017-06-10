39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 男性 > 男性保健 > 保健常识 > 正文
综合
问医生

一个动作看出男人癌

男性文章排行榜
2017-06-10新浪网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：从某种程度上说，男性　的衰老是从前列腺开始的。身体还很强壮，排尿时却已有了淋漓不尽的感觉，甚至还微微疼痛，这都是前列腺发出的警报。所以，关注前列腺健康这件事儿就显得尤　其重　要。

　　前列腺是男性特有的性腺器官，具有内、外分泌功能、控制排尿及运输功能，简单的说就是射精与排尿都归它管。有种说法认为，从某种程度上说，男性 的衰老是从前列腺开始的。身体还很强壮，排尿时却已有了淋漓不尽的感觉，甚至还微微疼痛，这都是前列腺发出的警报。所以，关注前列腺健康这件事儿就显得尤 其重 要。哪些检查能够帮助男性知晓前列腺健康？这里当然不能少说了肛门指检

　　尴尬却简单有效的一个动作

　　用手指摸肛门，也就是肛门指检。肛检，是直肠、肛门内部检查最简便且首选的方法。许多肛管直肠疾患仅凭肛门指检即可早期发现，资料统计，直肠癌好发在直肠中下段，80%的直肠癌可以通过肛检发现。

　　肛检过程很简单，一般没有异常情况的话，一分钟就能结束检查。检查者食指戴指套，涂润滑剂，伸出肛门检查直肠状态。

　　听起来不麻烦，可也确实有点尴尬。但放弃显然不是一个明智的举动，有数据称直肠癌漏诊者中有80%是因漏检所致，医生一直呼吁，应把肛门指检作为常规检查项目。特别是55岁以上人群，建议每年做1次指检和肠镜检查。

　　筛查前列腺癌：肛门指检管用

　　筛查前列腺癌的方法主要包括：每年应至少做一次直肠指检（DRE）、血前列腺特异性抗原（PSA）检测以及经直肠前列腺B超检查等。 

　　肛门指检

　　简单易行，其诊断准确率可达50%~80%。若发现前列腺上有石头样坚硬的结节，肿块大小不一，或几毫米或很大且固定，就要高度怀疑有前列腺癌的可能。

　　血前列腺特异性抗原

　　PSA检测是近年发展起来的一项用于前列腺癌早期诊断的有效方法。这种检查方法只需抽取少量血，就可根据化验数值来判断是否有前列腺癌的可能。虽然PSA诊断前列腺癌的灵敏性较高，但除了前列腺癌以外，部分前列腺增生前列腺炎患者也可发现PSA增高，这样就给前列腺癌的早期诊断带来一定的干扰。

　　经直肠前列腺B超检查

　　这也是一项有效的前列腺癌检查方法，它可以了解患者的前列腺上是否有低回声结节存在。如果有的话，应考虑有前列腺癌存在的可能。 

　　前列腺穿刺活检

　　通过上述三项检查，对部分高度怀疑前列腺癌的患者应进一步行前列腺穿刺活检以明确诊断。前列腺穿刺活检是诊断前列腺癌的一种最为有效的方法，它虽然是一种有创伤的诊断方法，但不会给患者带来很大的痛苦。患者也不必担心穿刺会引起前列腺癌肿瘤细胞的扩散。

　　有男性说，这个检查太尴尬，真心不能接受啊。但对于健康来说，这点儿尴尬又算得了什么呢？

以上内容仅授权39健康网独家使用，未经版权方授权请勿转载。

前列腺癌

常见症状：膀胱残余尿量增多 尿液中有稠厚胶样物

并发症状：查看更多>>

相关检查：内生殖器检查 泌尿系统CT检查

推荐用药：氟他胺片

氟他胺片

适用于前列腺癌，对初治及复治患...[详细]

￥118购药

症状体征 用药治疗 饮食保健 病理病因 检查鉴别 并发病症 预防护理

推荐医院：中国人民解放军总医院预约挂号上海交通大学附属瑞金…预约挂号

推荐医生：吴煜 主任医师魏友英 主任医师苏全胜 主任医师

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

前列腺癌 癌症预防 男性

我来评论

已有0人评论  查看评论

男性热讯

男性评测

剃须刀怎么选？剃须刀怎么选？
男人亲热最怕7件事男人亲热最怕7件事
关注39健康网官方微信 进入39男性频道

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
保健 健身 男科 饮食 问答 一周健康热点 男性热文排行 栏目推荐 热点 育儿 养生 疾病 百科 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈