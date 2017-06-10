消除啤酒肚！来碗“爸爸汤”

核心提示：香港民间有个食疗方，叫“爸爸汤”，听上去很温暖，常喝有助于减少腹部赘肉。

香港民间有个食疗方，叫“爸爸汤”，听上去很温暖，常喝有助于减少腹部赘肉，对有啤酒肚的中年男性来说，是个好东西。

“爸爸汤”的做法非常简单。先将一斤重的鲫鱼去鳞去内脏洗净，煎至两面微黄后待用。然后取水芹菜200克、姜少许，香附5克、砂仁5克、怀山药3克、枳壳3克，用10碗水煮沸20分钟，再加入鲫鱼同煲约两小时后，加点调味品就可以出锅了。

河南省中医院针灸科吕沛宛分析说，啤酒肚是“脾虚湿阻”所致，消除啤酒肚主要以健脾胃，化湿气为主。而“爸爸汤”里的鲫鱼有健脾利湿，和中开胃，益气活血之功效，水芹菜有清热利湿，扩张血管，降血压的作用，砂仁有理气化湿、健脾的功效。这是一道不错的健脾除湿的汤水，有啤酒肚的人可以试试。

还有一道汤与“爸爸汤”有异曲同工之妙，那就是赤小豆鲤鱼汤。用100克赤小豆加水煮开，加一到两斤鲤鱼，再放两片姜，煮开后文火炖1个小时，起锅后加入少许胡椒粉和盐即可享用了。

另外，还可煮个白扁豆薏米粥，在药店买炒好的白扁豆、生薏米和茯苓，加适量水同煮。此粥利水渗湿，健脾安神，尤其适合有小肚腩的男士们夏季经常饮用。

吕沛宛说，除了喝汤，还有个小方法能消除啤酒肚，每天用空心掌拍打肚脐四周，力度以感到舒适为宜，每天累计不少于30分钟，坚持一个月。肚脐四周的穴位有促进脾胃运化的功效。另外，预防小肚腩，平时少喝可乐，多吃蔬菜，比如马齿苋、蒲公英等。