经常手淫会致不育？手淫的危害有哪些？

核心提示：经常手淫会导致不孕不育吗？过度手淫的危害有哪些？手淫虽能使我们享受快感，但手淫的危害却有很多。经常手淫的危害有哪些？手淫真的会导致不孕不育吗？下面，小编为你盘点手淫的危害。

经常手淫会导致不孕不育吗？过度手淫的危害有哪些？手淫虽能使我们享受快感，但手淫的危害却有很多。经常手淫的危害有哪些？手淫真的会导致不孕不育吗？下面，小编为你盘点手淫的危害。

手淫的危害有哪些？经常手淫会造成不孕不育吗？

经常手淫的男性通常在“撸”完之后感到后悔，并担心手淫的危害会给身体带来隐患。手淫的危害具体都有哪些呢？其实，意志变消沉、智力减退、性欲下降甚至不育等都是手淫的危害，面对手淫的危害，手淫者一定要重视，通过正确的方式减轻手淫的危害。

手淫的危害1、使人意志消沉、头脑昏沉

那些手淫过度的人，常会表现出一副颓废的面孔。“小撸怡情，大撸伤身，强撸灰飞烟灭”，手淫的危害除了会令你感到精神萎靡、意志消沉外，手淫的危害还包括失眠、多梦、头晕等，严重影响你处理事情的态度，使人遇事或退缩，或躁进。

手淫的危害2、诱发疾病

引发疾病也是手淫的危害之一。若在没有卫生保证的情况下，经常玩弄刺激生殖器官，是比较容易导致生殖器感染，诱发膀胱炎、前列腺炎、尿道炎、精囊炎等疾病的。

手淫的危害3、影响智力

手淫的危害还会表现在智力，使人出现记忆力下降、注意力不集中、理解能力下降、思维能力与学习能力减退等现象。学习成绩或工作业绩减退，也是经常手淫的危害之一。

手淫的危害4、使人性欲减退，影响生育

阳痿、早泄等性功能障碍同样是过度手淫的危害。如果养成了手淫的坏习惯，射精频繁，就容易影响正常的性功能，导致精液质量下降，性欲减退，影响以后正常的性生活，严重的甚至会导致不孕不育！