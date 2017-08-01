男人该如何养肾护肾？

核心提示：天气炎热气压低，人的抵抗力也会随之下降，容易导致感冒，若感冒为链球菌感染可能导致急性肾炎。因此切不可贪凉，使用空调需注意控制好温度，一般宜在26℃左右。
1.别贪凉
天气炎热气压低，人的抵抗力也会随之下降，容易导致感冒，若感冒为链球菌感染可能导致急性肾炎。因此切不可贪凉，使用空调需注意控制好温度，一般宜在26℃左右。
2.坚持泡脚
不只冬天要泡脚，夏天也可泡脚。睡前用温水泡脚，有利于促进体内血液循环。同时，白天紧张了一天的神经，以及劳累了一天的肾脏，都可以通过泡脚得到彻底放松和充分的舒缓，人也会因此感到舒适。
泡脚后，建议不再进行其他活动，隔数分钟即入睡，补肾效果更佳。还可放些连翘、金银花、板蓝根、菊花泡脚，可以起到降火清热的作用。
3.保持好心态 多运动
气温升高，有些人脾气也见长，压力太大，可以导致血压升高，高血压可以导致肾脏损害。
保持乐观的情绪与豁达开朗的心态可提高免疫功能。而积极、持之以恒的有氧锻炼，既可提高心血管功能，也有利于清除体内的自由基而保护肾脏。
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