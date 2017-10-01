核心提示：男人长得帅固然会讨女人喜欢，但性感与否可就不只是看脸了。什么样的男人最性感？如何提升男人的魅力？曾有报道总结出有助提升男人性吸引力的一些妙招。男同胞们，只能帮你们到这儿了。

男人长得帅固然会讨女人喜欢，但性感与否可就不只是看脸了。什么样的男人最性感？如何提升男人的魅力？曾有报道总结出有助提升男人性吸引力的一些妙招。男同胞们，只能帮你们到这儿了。

1.和哥们一起拍照。

加州大学圣迭戈分校一项研究发现，男性拍集体照要比单人照显得帅。研究人员表示，这是一种名叫“拉拉队队长”的效应，女性会觉得与其他男性一起合影的男人缺点更少，更加性感。

2.对小孩亲近。

法国一项研究称，同孩子玩得好的男人获得女性电话号码的可能性，比忽视小孩子的男性高3倍。事实上，看到男人朝婴儿微笑、逗小孩，女人会对其产生无意识的好感。研究人员表示，对婴童的良好行为代表其愿意对未来的孩子投入爱心和精力。

3.有点胡茬儿。

一项澳大利亚研究发现，女人认为，有浓密胡茬的男人比那些把脸刮得干干净净或者络腮胡子的男人更好看。科学家认为，浓密的胡子茬表明男性气概恰到好处。

4.帮助别人。

康奈尔大学一项研究发现，女人对表现出无私品格的男人，如参加志愿者活动，有更强烈的约会意愿，甚至能够牵手一生。研究人员表示，利他主义代表着关心他人，这也表明他对婚姻会有更大的投入和付出。

5.遛狗。

据法国一项研究，在大街上遛狗的男人，比独身男人向女人索要电话号码成功的可能性高4倍。研究人员表示，小狗有助于顺畅社交互动。而且，男人遛狗会使女人觉得其友善、细心、体贴，这些都会给男人加分。

6.会一些户外活动。

美国阿拉斯加大学安克雷奇分校一项研究发现，如果男人会生火、攀爬陡峭的山崖、游泳穿过河流等，女人会认为其更有魅力。这是因为在进化过程中，承担狩猎采集风险的男人更有竞争力。

7.不要晒自拍照。

一家婚恋网站调查显示，在婚恋网站上晒自拍照的男子收到的好感信息会减少8%。

8.保持良好坐姿。

英国研究人员发现，女性认为以坐姿端正、放松的男性比坐姿懒散或者坐姿紧张的男性更有魅力。

9.舒缓地露齿微笑。

让微笑缓慢地在脸上绽放的男人比那些笑得快的男人更具魅力。这样的男人更可信赖，因为他们的表情令人觉得更真挚。

10.保持身材健壮清瘦。

加州大学洛杉矶分校的一项研究发现，女人认为“健壮清瘦”的男人比没有肌肉的“消瘦男”和过于强壮的“肌肉男”更有性魅力。

11.喜欢并购买鲜花。

研究人员说，鲜花代表了浪漫，能提升女人对男性的好感。