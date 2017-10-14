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男人18个“减龄神器”，让你年轻10岁

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2017-10-14生命时报
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核心提示：无情岁月会侵蚀人的容貌、力量和健康，美国《男性健康》杂志日前撰文指出，要想保持青春和延年益寿其实并不难，生活中有18个秘诀，它们就像橡皮擦一样，至少可以将男人的年龄“擦掉”10岁。

　　无情岁月会侵蚀人的容貌、力量和健康，美国《男性健康》杂志日前撰文指出，要想保持青春和延年益寿其实并不难，生活中有18个秘诀，它们就像橡皮擦一样，至少可以将男人的年龄“擦掉”10岁。

　　1.常用剃须刀，年轻5岁半。英国诺森比亚大学调查发现，刮胡子的男人比胡子拉碴的男人看上去年轻5.5岁。皮肤学专家肯尼思·比尔博士表示，刮胡子会刺激脸部胶原蛋白的产生，让皮肤更光滑。

　　2.少吃点，多记点。德国科研人员发现，少摄入点热量有助于减少炎症的发生几率，而发炎会导致人认知能力下降。科学家表示，最好将每日摄入热量减少30%，比如原来每天摄入2500卡路里，那么最好减掉750卡路里。

　　3.睡眠多，脸不老。长期睡眠不足会加快面部衰老，因为眼周肌肉可在睡眠中眼球快速转动时得到锻炼，而睡眠不足，眼周肌肉就会发生萎缩，留下黑眼圈。

　　4.经常锻炼，年轻10岁。美国《内科学档案》杂志刊登的一项新研究表明，每周进行3小时一定强度的锻炼，可以让人感觉身体年轻10岁。

　　5.口腔卫生，脑子更灵。英国一项涉及6693名成人的新研究表明，牙病患者智力明显低于牙齿健康者。其原因是，牙龈出血等问题会导致更严重的体内炎症，造成大脑损伤。常刷牙、使用牙线清洁牙缝、保持口腔卫生，大脑才能更灵敏。

　　6.心跳慢寿命长。想保持年轻，就必须拥有强壮的心脏，让血液慢而有效地流动。来自美国心脏、肺脏和血液学会的迈克·劳厄说：“人的平均寿命是心跳30亿次，若能减慢心跳次数，则可延长寿命。”

　　7.有晨勃，更年轻。清晨勃起硬度越高，代表着男性血管越年轻。《美国医学杂志》最近刊登的一项研究表明，每周性生活不到1次的男性，ED（勃起功能障碍）的发病率将上升2倍，而每周做爱3次以上，ED减少4倍。

　　8.身体胖，老10年。2007年具有里程碑意义的一项研究发现，男人身体质量指数（BMI）每增加5个点（相当于体重增加13.5公斤左右），其睾丸激素水平就会下降到“衰老10年”的水平。

　　9.训练大脑，年轻15岁。做做“脑筋急转弯”等大脑训练题，可以让45岁的人获得30岁人的大脑活力和记忆能力。

　　10.每天一杯酒，活到85。《美国医学会学报》刊登的一项涉及6000名患者的新研究表明，每天少量喝酒（不超过3杯），能使寿命延长到85岁的几率增加97%。

　　11.7小时＜睡眠＜8小时，寿命最长。一项为期22年，涉及21268名成年人的新研究发现，男人每晚睡眠少于7小时，早亡危险增加26%，但超过8小时，也会使早亡危险增加24%。

　　12.维生素A除眼纹。随着年龄增加，细胞循环过程明显减慢，皮肤缺乏胶原蛋白。这在人体皮肤最薄处、厚度仅为0.02毫米的眼部表现得最明显。新研究发现，维生素A有助产生新的胶原蛋白，除皱效果好。

　　13.干农活利长寿。美国芝加哥大学衰老研究中心专家发现，农民长命百岁的几率是城市居民的两倍。男性适当养花、种草、干农活，有助长寿。

　　14.常打高尔夫球，增寿5年。《斯堪的纳维亚运动医学杂志》刊登的一项研究显示，高尔夫球手死亡率比同龄人低40%，原因是每次打球时在户外数小时，行走4英里，而且社交机会增加，有益减轻压力，因而可增寿5年。

　　15.多吃菠菜，长肌肉。男人肌肉发达，看起来更年轻。《美国营养学会杂志》称，《大力水手》的健壮秘诀有依据，吃菠菜确实可以促进蛋白质合成，有助肌肉生长。另外，吃菠菜还能防止骨质疏松

　　16.头发短显年轻。男人到了中年，脱发越来越明显。在脱发早期，剃平头显得头发更浓密，人也更年轻，长头发反而容易暴露头皮。

　　17.每口饭嚼9秒。《英国医学杂志》近日发表研究称，吃饭狼吞虎咽会使肥胖几率增加84%，而这是导致衰老的重要因素。荷兰研究也发现，细嚼慢咽者饭量更小，每口饭最好嚼9秒。

　　18.股四头肌强，关节炎疼痛少。美国梅奥诊所研究人员测试了265名膝关节炎患者的股四头肌力量，结果发现，股四头肌力量最强的人，关节炎疼痛发生得最少。

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