自古逢秋悲寂寥 如何预防秋郁好

在我国的古典诗词中，秋天与悲伤有着不可分割的关系，古代文人墨客常常把悲伤的愁绪和秋季万物枯萎凋零的场景相联系，从而产生了诸多出色的文学作品。从宋玉的“悲哉！秋之为气也，萧瑟兮……”到刘禹锡的“自古逢秋悲寂寥”无不被后人广泛传唱。可你是否想过，悲秋其实是一种疾病呢？

女性通常在45-55岁进入更年期，这是女性由中年迈入老年的过度时期，在这一个阶段，女性的卵巢功能逐渐衰退，新陈代谢、内分泌功能亦随之衰弱，整个人体的内环境处于失调的状况，因此更能年期女性的精神因素本就不稳定。而自立秋开始，昼渐短夜渐长，人体的生物钟在短期内未能适应自然环境的变化，就容易出现内分泌失调等问题，导致精神、情绪的紊乱。

更年期女性如何预防秋季抑郁

现在秋季到来，更年期女性应该怎么应对可能出现的秋季抑郁呢？我们可以通过以下几种方法进行预防：

一、进行体育锻炼

女性普遍存在运动量不足的情况，因此不管是哪个年龄段的女性都应该适量运动，更年期女性尤甚。体育锻炼能有助促进人体的新陈代谢，增强人的免疫能力，提高身体素质。此外，运动能增加多巴胺的释放，有助提高情绪。更年期女性可选择运动强度较弱、节奏较慢的运动项目，如散步、慢跑、太极拳等。

二、芳香有助驱散抑郁

芬芳的香气能有助于缓解精神紧张和人体疲劳。更年期女性不妨尝试香薰沐浴，在芳香的包围中泡上一个热水澡，能起到情绪舒缓和躯体放松的效果。

三、适当增食甜品

甜品之所以让人心情变好，有其生理及心理的双重原因。当出现心烦意乱或心情郁闷时，与脑部的疲劳和不适有一定关系，此时适当补充糖类能起缓解作用。而女性多偏好甜食，当心情不佳时进食甜品能在心理上带来满足感，有助心情的恢复。

而在中医看来，在女性更年期这一阶段，选用中药或一些辅助药品也可起到调节女性抑郁情绪的作用，如古汉养生精片就有这种效果。古汉养生精片组方源自马王堆《养生方》，融合现代科技研制数十载而成，有滋肾益精、补脑安神的功效，是更年期女性调养身心、补虚益气的好选择。

此外，女性朋友们在更年期阶段一定要保持乐观良好的心态，在秋季养生中要注重精神的调养，笑口常开，方可宣发肺气、调和气血、保持健康。