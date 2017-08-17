滋阴、润燥、补虚 老年人秋季进补的三大主题

大家是否都有感觉到最近天气已经开始有一丝丝凉意？逐渐转凉的天气，街头行道树开始泛黄掉落的景象无不在提醒这我们秋天来了的信息。民间向来有秋补的说法，认为人体在经过了一个夏季的损耗，人体变得虚弱，因此在秋季到来的时候，就应及时进补，以为寒冷的冬季做好准备。

老年人素来遵守老一辈留下的教诲，对秋补的重要性深有所悟，不少老年人在立秋之后就着手准备开始进补，可不少老年人可能会在进补的时候闯进误区，以为大鱼大肉、名贵药材进补就是好的。事实上，秋季进补需与其他季节的进补相区别开来，滋阴、润燥、补虚才是老年人秋季进补的三大主题。

秋补三主题

滋阴

中医中有“春夏养阳，秋冬养阴”的说法，因此进入秋季，滋阴就是进补的一个重要方向。老年人在这个时期可以多吃一些滋阴的食物，如银耳、百合、鸭肉、淡菜等等；滋阴的药物，如女贞子、沙参、玉竹、石斛等，皆可有助养阴润燥、生津止渴。

润燥

在经历了大汗淋漓的酷夏，常会出现水分流失过多的情况，而到了秋天，潮湿的天气消散，气候愈发干燥，这个时候老年人若不注意，便会出现秋燥，引起疾病。“燥乃六淫之邪，为秋季主气，其性干燥，易耗津液”，所以这时应多食白萝卜、梨子、黄瓜、芹菜等“水性”食物，以解秋燥。

补虚

正所谓夏日过后，无病三分虚，加之老年人身体较弱，对秋天气候变化的适应力和耐受能力较差，在秋季的时候身体虚弱是难免的，这时应主要以补气虚与血虚为主要任务。老年人此时不妨多食富含铁的蔬菜，如芹菜、海木耳、海带、苋菜等，有助养气生血，调补体虚。

事实上，对于体质虚弱的老年人来说，秋季调补除了食疗法以外，利用药物作为辅助调养的手段是很有必要的。老年人可以选择古汉养生精片辅助秋季的调理养生。古汉养生精片是纯中药制剂，含有补阴的中药，如枸杞、女贞子、黄精等，不但能够填补肾精，还能够全面、系统地调理人体阴阳，使气有所化，神有所养，全面激发身体生命活力，让人体达到健康状态。