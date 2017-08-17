中秋“吃货”的养生须知

中秋节也被网友亲切的称为“月饼节”。对于每一个“吃货”来说，中秋节可以撒开胃口吃真是人间一大美事。但是中秋节吃什么、怎么吃、吃多少都是有一定讲究的，从养生的角度说，只有适度科学的饮食，才能健康的品尝这些美味。

中秋“吃货”水果推荐：柚子

柚子是中秋节的必备品之一，因为“柚”与“佑”谐音，寄托了古人想要让月神娘娘保佑的愿景。从健康养生的角度说，柚子含有丰富的维生素C及大量其他营养素，是医学界公认的最具食疗效益的水果，有降血糖、降血脂、减肥、美肤养容等功效。作为中秋应节水果的柚子很适合“吃货”们选择

中秋“吃货”肉食推荐：螃蟹

秋天也是盛产螃蟹的季节，在中秋前后，阳澄湖的螃蟹们都已经“蓄势待发”等着奔向餐桌了。

中秋吃螃蟹的历史相当悠久。在明朝，螃蟹就在《酌中志》一书中有了记载：“蒸熟五六成，群攒坐共食，嬉嬉笑笑自揭脐盖，将指甲挑剔，蘸醋蒜以佐酒”。螃蟹是一道千古流传的美食，但从养生的角度说，螃蟹性冷，吃螃蟹趁热吃，并多沾些姜酒类食品为宜。

中秋“吃货”必吃推荐：月饼

作为月饼节的主角，月饼必须“登堂入室”。我国南北方有咸甜月饼党的“派系”之争，但总体来说，月饼几乎都由面粉，鸡蛋，糖以及其它辅料制作而成。因月饼油多、糖多、以鸭蛋黄为馅的月饼更是胆固醇极高，总体来讲属于高热量食品，故糖尿病患者、肥胖者不宜多吃。

到了中秋，秋补的“节奏”明显加强。想要在中秋节前后更好的进行养生，“吃货”们除了可以食用如乌鸡、红枣、阿胶等进补的食材以外，也可以通过纯中药制剂来调理免疫力不足、易疲倦、体虚等亚健康状态。

古汉养生精片作为养生经典品牌，组方融合了传统中医“阴阳互根，气血相依，脏腑相关”等理论精髓，科学配比数十味道地中药材精制而成。不但能够填补肾精，还能够全面、系统地调理人体阴阳，使气有所化，神有所养，全面激发身体生命活力，让人体达到健康状态。

中秋节“吃货们”准备好了么？养生健康吃走起。