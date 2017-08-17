阴虚宜用石斛调养

有数据统计，在我国40岁以上的人群中，超七成的人出现不同程度的阴虚问题，其中老年人由于机体、器官的老化和衰退，阴虚的情况也十分明显、症状出现时也会更加突出。

事实上，阴虚出现的原因不仅与自身不良的生活习惯、外界环境气候的恶化异常有关，它与人的年龄的增加、器官系统的衰老也脱不开关系。而人的衰老是无可避免的，因此中、老年人该做的就是注意个人的保养工作，日常重视滋阴养生，能延缓身体器官和机能的衰老速度，有助健康长寿。

中、老年人阴虚的危害

一般阴虚和内热是相伴存在的，有研究表示，相当大部分的现代都是阴虚火盛的体质，一旦阴虚和内热潜伏在体内，很容易引发各种严重危害身体健康的疾病。

阴虚火旺体质的中、老年人要比一般的人更容易患上慢性咽炎、扁桃体炎、高血脂、高血压、糖尿病、帕金森综合症、肿瘤等多种疾病，因此绝不可轻视“阴虚”问题的。

阴虚能以石斛调养

“养阴”这种说法在古代早已提出，养阴派学说的创始人朱震亨在元代就提出“人，阴常不足，阳常有余;阴虚难治，阳虚易补”的说法，在滋阴的中药材中，他认为铁皮石斛是滋阴养阴的“圣品”。

石斛，在我国古代的《神农本草经》、《本草正义》等药典中就有记载，书中都将其归为养阴药材之首，可用于热病伤阴、病后虚热不退，阴虚火旺或是胃阴受损不足等病症。

石斛“脂膏丰富，滋阴之力??大??”，再加之其营养成分容易被人体吸收，不易对中老年人造成消化吸收的负担，还可有助老年人气血运行通常，滋润肌肤，长期服用还可减缓更年期带来的病症与困扰。

除了石斛具有滋补调养的功效以外，中医表示，中老年人还可通过服用合适的中成药品进行调养，其中古汉养生精片就是您不错的选择。古汉养生精片具有“阴阳互根，气血相依，脏腑相关”的中医疗效，其药方中含有人参、黄芪、菟丝子、枸杞、淫羊藿等多味滋补中药，是阴虚火旺体质的老年人调养五脏、调和阴阳的好选择。