暑热消退秋日来 手脚冰凉的女性应注意这些细节

进入九月份，全国大多数地方气温上都有了不同程度的下降，炎热的夏季正在离我们越来越远了。人们在享受着秋日带来的清凉爽快的时候，这些经常有手脚冰凉问题的体寒女性应该有所注意，预防疾病的发生。

手脚冰凉是气亏血虚惹的祸

传统的中医认为，许多女性都容易出现肢体冰凉的问题，其原因都是出于气血失和。当女性朋友出现气虚血弱、血行不畅等问题时，就会有手冰脚冻的情况出现。

而相当部分的更年期女性更是阴血亏损的常客，要知道“人知百病生于气，而不知血为百病之始也”，这说明，人体若是出现气血亏虚，将会导致各种各样疾病的发生。因此，更年期的女性应该提高警惕，做好补血益气的养护工作。

更年期女性应如何补气血

血弱为百病之源，女性若是出现血虚的症状，如手脚冰寒、面色不华、心悸气短、健忘多梦、失眠神衰等问题时，就应该及时补血调理。

保证充足的睡眠、规律的作息

充足的睡眠是保证人的体力与精力充沛的坚实基础，处于更年期的女性朋友应该注重自己的睡眠质量，做到早睡早起，保证睡眠时间的充足、睡眠质量的优良、睡眠环境的舒适。只有保证了优质、有效的睡眠，才能有助于人体元气的恢复。

富含铁元素的食物应注意多食

日常饮食也是更年期女性调理气血运行的一个重要环节，要知道，铁元素在人体内不仅可促进人的机体代谢、与人体的免疫功能有关，最重要的一点，是它与血红蛋白的合成、骨髓造血等环节上发挥重要作用。因此，血虚的更年期女性，可多食黑豆、红枣、红糖、桂圆、黑芝麻等铁元素含量丰富的食物。

保持愉悦乐观的心态与情绪

女性到了更年期，由于人体内激素的变化以及人体调节能力的失衡，时常会引起心理及情绪的波动，严重者或致抑郁。保持乐观开朗的心理，其实还可反作用于人体的生理，它能有助于增强人的免疫抵抗力，提升人的精气神。

中药养气益血功效好

很多女性在更年期的阶段忙于生活与工作，从而忽视了对身体的保养，造成了贫血问题的出现，这时候只靠单纯的食补及生活习惯的调整是不够的，因此药补是一个重要的调养手段。中医建议，更年期女性可以用红枣、黄芪、枸杞、当归、党参、红糖熬煮汤药饮用，能起到补气养血的功效。

但正如上文所说，很多女性工作生活繁忙，往往没有时间为自己熬煮补品，因此，中医推荐更年期女性可以服用含红枣、黄芪、枸杞等成分中成药，亦能起到补气血的作用。古汉养生精片正符合这一要求。古汉养生精片，由人参、黄芪、枸杞、女贞子等多味中药科学配比精制而成，临床上常用于头晕、心悸、健忘、失眠、疲乏无力，更年期综合征。毒副作用小，明显优于激素类更年期药物。是更年期女性增强体质、养护气血的好选择。