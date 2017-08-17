十一国庆长假 让健康一直“在路上”

十一国庆正以“千呼万唤始出来”的节奏逐渐向人们靠近。对于各位朋友来说，国庆长假正是可以跟家人朋友出行的好时机。不仅要身体在路上，健康也要在路上！

从健康的角度说，愉快适度的出行不仅对身体健康有明显的帮助，也对心理健康有显著的促进。

一、增强体质

在旅行途中，因为参观景点、欣赏城市风貌和近距离接触自然等项目会增加步行的运动时间。适度的运动有利于增强心肺功能和免疫功能，改善血液、呼吸系统，减少高血压、糖尿病等“富贵病”的发病几率等。

二、缓解压力

俗话说“旅行就是在自己呆腻了的地方到别人呆腻了的地方去”。

在平时工作生活“三点一线”的节奏中，电脑、电视、手机等“数码三宝”占据了现代人绝大多数的时间。加之工作和生活的压力，特别容易让人产生疲倦和劳累感。踏上旅途，我们可以走进大自然呼吸新鲜空气，也可以欣赏名山大川感受仁者气韵……

找到自己喜欢的方式在十一国庆长假出游一趟，对缓解工作和生活压力有极大的裨益。

三、扩宽知识面

旅行可以领略各地风景名胜和风土人情，感受世界的大和美。哪怕是旅途中认识不同的驴友，也能在交谈中交换思想、增进见闻。尤其是在旅途中与亲友分享真善美的体会，既让心情舒畅，也扩宽了知识面。

但是要愉快的享受国庆长假，在旅途中有一些方面还是要特别注意：

1、根据目的地气温情况带足更换的衣物；

对于喜欢海岛的朋友来说，东南亚海岛气温较高，10月出行仍可穿着短衣短袖；想要往北走的朋友则要带足厚衣物等防寒装备了。

2、注意旅行安全，听从景区工作人员指示；

景区旁经常能碰见“野导”给游客以低价指路，通过非官方途径进入景区。对于个人安全来说，听任“野导”的指挥进行游览具有相对较高的危险性，如人身和财物损失等。因此，游客应根据景区告示及工作人员指示参与景区参观。

3、携带日常用药和特殊需求药品。

冠心病、高血压、糖尿病等患者在旅途中应备齐日常用药。另外，为了防止水土不服或蚊虫叮咬，也可以携带如防蚊水、止腹泻腹痛等方面的药物，避免旅途中身体的突发情况。

除此之外，一直在进行身体调理的朋友不应因旅行影响调理的进度。在旅行中，仍可继续服用如古汉养生精片这一类的纯中药制剂，以维持正常的身体状态。

古汉养生精片具有“阴阳互根，气血相依，脏腑相关”的中医疗效，其药方中含有人参、黄芪、菟丝子、枸杞、淫羊藿等多味滋补中药，能健脾、养心，加强肾活力与能量，让人体得到全面调养，增强免疫力和自然疗愈的能力。

十一国庆长假，选个喜欢的地方，带着父母妻儿一起实现身心在路上，健康在路上的心愿吧！