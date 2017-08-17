职场妈妈与黄酒不得不说的故事

现代女性都并不轻松，大部分的已婚女性都是“职场妈妈”，她们在职场上是独立自强、精明能干的干练职员，脱下工装回归家庭，又是处理家中无分巨细的各种事情的贤惠妻母。在社会中一人分饰多角的女性朋友，或多或少会因日常操劳、疲惫过度而导致身体素质的下滑、个人体质的虚弱。

但人总不是机器，再能干的女性也总会有疲惫的时候，在每天的忙碌生活之后，不妨为自己留下一点自我放松的时间。现在正属秋季，季节交替正是很多疾病滋生的时候，因此在自我放松时间里，女性可以选择适量做点运动，增强体质，或是听点音乐、看看电影，放松心情，有助预防秋郁。而这里想为大家介绍的一个秋季养生、放松的小方法——喝黄酒。

女性喝黄酒好处多

对于一般女性来说，可能都没有饮酒的习惯，但了解了黄酒对于女性的好处，或许你也会选择小酌一杯。

功效一：活血驱寒

黄酒具有活经络、补气血、祛风寒的功效，对于气血虚弱的女性来说可适量饮用。进入秋季，气温随之逐渐下降，气血不和、畏寒怕冷的女性朋友不妨在秋日小酌一杯，可有助抵御风寒、预防感冒。

功效二：增加食欲

初秋时段，酷暑的余热并未褪尽，高温天气对人的食欲影响很大，而黄酒中含有较丰富的锌，锌是人体蛋白质合成以及能量代谢不可缺的重要成分，因此饮用黄酒可助食欲的增加。

功效三：抗衰养颜

黄酒中具有很高的营养价值，其蛋白质含量丰富，还有多种氨基酸、维生素、有机酸、酯类等，日常饮用，对于爱美的女性来说，可以起到养颜、抗衰老的功效。

值得注意的是，尽管黄酒的酒精含量低，但若是饮用过多，正如俗话所说“小酌怡情，大饮伤身”，会对人体造成伤害。中医认为，药补也是人体补虚去病的一个重要手段，而中成药是现代人药补的便捷方法，古汉养生精片就是当中可靠、有效的辅助产品之一。古汉养生精片以马王堆《养生方》为依据，精选人参、黄芪等多种名贵中药精制而成，对于气血亏虚、身体羸弱的女性朋友可起到调和阴阳、补气益精、神气养化的功效，有助女性达到健康状态，更好地应对来自工作和生活的挑战。