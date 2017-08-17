秋季不可错过的水果“葡萄”

秋天是丰收的季节，很多瓜果蔬菜都新鲜上市，尤其是琳琅满目的水果让众多老年朋友挑花了眼，那么究竟秋季应该吃什么水果呢？

由于现在种植技术和水平的提高，很多水果一年四季我们都能够在市场上看见，也就渐渐忽视了食物应季而食的问题。但其实，应季而食，顺应自然的规律对我们的健康才是??好??的，那么在秋季，我们绝不能错过的水果当数葡萄了。

夏末秋初新鲜上市

事实上，葡萄的成熟时间受到很多因素的影响。比如种植的地点、种植的品种以及当年当地的天气等自然因素的影响下，使葡萄分成了早熟、中晚熟和晚熟三种品种。在我国南方种植的葡萄，一般在6-7月可以收成，而像新疆等纬度较高的地方，葡萄则需到8-9月才可成熟。

因此，葡萄正是夏秋相交之时上市的应季水果，老年人在选择水果时，应遵循时令的规律，所以说葡萄是不容错过的好选择。

秋季吃葡萄有何益处？

经过了一个炎热且潮湿的夏季，人们的体内集聚了大量的毒素，此时，若能在初秋之时适量多吃一些葡萄，能够帮助健脾利尿、生津止渴，将体内的毒素排出的同时，还能生津滋润，有效帮助抵御秋燥，避免支气管疾病的发生。

另外有研究表明，葡萄具有降低人体血清胆固醇的功效，同时还可起到降低血小板凝聚力的作用，所以老年人食用葡萄，能够阻止血栓的形成，达到预防心脑血管疾病发生的效果。

此外还需要提醒老年朋友，在食用葡萄的时候，可以将葡萄皮与葡萄籽一同吞食。因为葡萄皮与葡萄籽中含有一种黄酮类物质，它可有效保护人的心脏，帮助老年人防治心脏疾病。但需要注意的是，因为葡萄籽比较坚硬不易消化，而老年人的消化功能也较弱，老年人在食用时一定要注意仔细咀嚼。

对于老年人来说，调补身体可不能只依赖一种食物，一定要做到全面、多方面同时着手调养，方可有效改善人体衰老虚弱所引起的多种问题。因此，坚持服用养生调理类型的中药制剂产品也是不可少的。对于老年人来说，古汉养生精片的组方中含有人参、黄芪、菟丝子、枸杞、淫羊藿等多味滋补中药，在中医看来，这些中药材对大部分老人都适用。除此之外，古汉养生精片不但能够填补肾精，还能够全面、系统地调理人体阴阳，使气有所化，神有所养，全面激发身体生命活力，让人体达到健康状态。