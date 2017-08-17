秋季巧调养 找回“脾虚偷走的青春”

古有帝皇为此而修炼丹药，现有万千医药从业者不懈研究，都是人类追求延缓衰老、永葆青春的体现。尤其对于爱美的女性来说，“变老”是她们不愿意面对的词，可您是否知道，女性脾虚会加速您衰老的速度。

女性是容易出现身体虚弱问题的一个群体，其中脾虚也是女性体虚的一个表现。中医认为，脾经循行时经过人的面部、乳房，如果女性脾气虚弱，它经过的脏腑、组织都会受到影响。当女性出现脾虚，很多身体的病症将会接踵而来，从而加剧女性衰老的程度。

女性脾虚有什么症状

手脚冰凉。现在已经进入秋季，然而酷暑的热气还未消散殆尽，但不少女性在人体尚未感受到寒冷时，手脚却先一步进入不温冰冷的状态，这便是女性脾虚生寒的一种体现。

食欲不振。脾脏在人体中主要起消化、吸收进食到体内的食物，并将这些食物转化成人体所需的营养物质，促进人体的新陈代谢。而当脾脏受到湿气入侵，就很容易受到伤害，出现食欲下降的情况。

下肢水肿，体重增加。女性出现脾虚，一般是体内湿气积聚所致，当湿气积聚严重，会出现体重增加、下肢水肿等。女性脾虚会使新陈代谢的速度放慢，导致营养在体内堆积，造成肥胖，影响女性的外形。

女性脾虚秋季调养方法

首先，一定要做好保暖措施。由于刚迈入秋季，大部分地区还残留着盛夏的余热，因此不少女性穿着依旧清凉、生活仍离不开空调。中医认为，人们所出现的不少毛病和不注意保暖有密切关系。随着秋天的到来，昼夜温差会逐渐加大，气温也会逐步降低，脾胃虚弱的女性日常要做好保暖工作。

其次，适当的体育锻炼是调养肾脏的好方法。对于脾虚的女性而言，瑜伽、慢跑、爬山等强度不大的运动是不错的选择。通过体育锻炼，可有助于人体肠胃蠕动，提高人体的消化力同时增强人的体质，有利于促进人的新陈代谢、排毒养颜。

良好的饮食习惯必不可少。养成定时定量、荤素搭配、营养均衡的饮食习惯，能够保证人体摄取营养的全面，保障了人体活动所需的能量，从而也能起到保护脾胃的效果。

当然，利用中成药物帮助脾虚女性在秋季的调补也能起到不错的效果。比如组方源自马王堆《养生方》的古汉养生精片就是上佳选择。古汉养生精片科学配比数十味道地中药材精制而成，可助健脾养心，补肝养肺，让人体得到全面的调养，让女性摆脱“虚”的困扰，让您重拾青春活力。