女性气虚的秋补食谱

气虚是很多女性朋友会出现的问题，那么何为气虚呢？气虚指的是由于人体元气受损、元气不足引起的身体虚弱现象。如果女性有平时面无血色，说话容易疲惫且声音低微，呼吸短且促，易犯头晕等表现，就需要警觉自己是否气虚。

现在很多的女性，不仅要顾全家庭中的大小事务，还要完成职场中的种种任务。要做到两方兼顾，需要耗费大量的精力和体力。然而，当女性出现气虚问题，不论是体力不足、容易疲惫，或是精力不足、容易分神，都会对女性的生活与工作都造成很大的影响。那么接下来就为女性朋友介绍几款秋补食谱。

女性气虚秋补食谱

一、中药炖羊肉

恰逢秋风渐起，天气逐渐变凉，羊肉性属温热，是秋冬进补的上好选择。羊肉具有温中补气、补肾健脾的功效，对于脾胃虚弱、气虚血亏等症状的人群有良好的滋补功能。

中药炖羊肉做法：准备250克新鲜羊肉、20克当归、30克黄芪，以葱、姜、蒜、食盐等为辅料，再加适量清水在砂锅中炖煮，用大火煮沸，后改小火收汁即可食用。

值得提醒的是，羊肉是大补的肉类，对于血热、血崩等女性来说不宜进食，因此女性在进补时一定要明确自身体质状况。

二、小米红枣粥

小米性凉味甘，具有养胃祛湿、宁神安睡、滋阴养血等功效，能有效提高人体免疫力。而红枣营养十分丰富，性味温甘，可对人体起补中益气、补血健脑的功能，对调理脾胃不和、劳伤贫血、虚弱消瘦等效果突出，是体虚体弱人群的好选择。

小米红枣粥做法：备小米100克，红枣20克，红枣去核，并用清水浸泡。将浸泡后的小米、红枣并清水放入锅中，用大火煮至沸腾，后改小火慢熬成粥，最后可放入适量红糖或白砂糖进行调味。

三、银耳百合羹

银耳是具有益气养脾、滋阴润燥、健胃润肺等良好功效的天然食材，日常多食用，对增强人体免疫力、养护皮肤有良效。百合是一味滋补佳品，其主入肺心，能清热润燥、清心宁神，对秋季肺热肺燥引起的咳嗽以及女性更年期出现的心烦气躁、失眠多梦、情绪低郁等症可奏效。

银耳百合羹做法：取20克银耳、100克鲜百合备用。银耳需提前用温水浸泡发开，随后与鲜百合、清水一同入锅，以小火慢煮，待汤汁开始变粘稠，即可加入适量冰糖调味。

中医认为，“秋气之应，养收之道”，故而在秋季养生时应注意运动、食补、药补三管齐下。其中，中医认为选用一些有效中成药亦可起到辅助秋补的作用，譬如古汉养生经典品牌古汉养生精片，选用多种中药精制而成，具有滋肾益精、补脑安神的功效，正适合女性秋补气虚辅助之用。