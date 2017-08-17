男性前列腺炎的五类中医分型

前列腺炎是一种中年男性易发的疾病之一，其出现可能会伴发性功能障碍、尿路感染、排尿异常、疼痛等多种症状，会为男性朋友的健康带来严重的危害。然而部分前列腺炎患者可能症状不明显，难以引起患者重视，使病程迁延，加大治疗的难度。

前列腺炎的病因

前列腺炎如果不能及时诊治，不仅对前列腺的影响加重，还有可能导致其他部位炎症的发生，因此了解前列腺发病的病因，可有助于男性朋友降低患上前列腺炎的风险。

各种病原微生物的感染是前列腺炎主要的病因。病毒、细菌、真菌等都有可能成为男性前列腺炎的感染源。一般状况下，是因为人的机体免疫抵抗力弱，感染源以血行感染、淋巴感染或直接蔓延为途径侵入人体，从而导致前列腺炎的发生。

前列腺炎与生活习惯有密不可分的关系。不良的生活习惯如久坐、酗酒、饮食辛辣、不注意卫生、性生活过频等都有可能导致男性患上前列腺炎。

前列腺炎的中医分型

湿热下注

湿热下注是最常见一类的前列腺炎因素。此型患者通常会出现小便赤短、疼痛，腹部不适，尿道口滴白浊等症状。

气滞血瘀

此类患者多体内长期湿热未清，气血运行不畅，故导致前列腺炎发病。通常伴有小便不畅、小腹及会阴处有胀痛感的症状，此外，还有前列腺肿大的情况出现。

脾虚湿盛

中医认为“脾气虚则湿难化，肾气虚则精易下”，脾虚男性一般面色黄蜡，胃口不佳，常感疲困、身体无力，其小便浑浊不清，且舌苔淡白。

肾阳不足

肾阳衰疲早期多由肾阴亏虚、肾气不足引起，患者多有畏寒怕冷、阳痿早泄、腰腿酸软无力、小便淋涩挟精之症。

阴虚火旺

人体的阴阳失衡，经常劳累伤精者易致阴虚火旺。此型患者易出现腰酸膝软、体内燥热盗汗、尿道口出现白浊等病症。

中医认为，男性之所以会患上前列腺炎，归根结底皆因体虚。尽管男性体虚在初期并不会造成明显的病痛，然而长此以往、拖延不治，体内的邪毒堆积，将会对男性的健康造成极大的影响。因此，日常的保养就显得尤其重要，在此，中医向广大男性朋友推荐古汉养生精片。古汉养生精片以马王堆《养生方》为依据，精选人参、黄芪、淫羊藿、黄精、菟丝子等多味名贵中药材精制而成，能够补气，滋肾，益精，有效改善气阴亏虚、肾精不足等问题。古汉养生精片，组方融合了传统中医“阴阳互根，气血相依，脏腑相关”等理论精髓，能够全面、系统地调理人体阴阳，对于身体亏虚羸弱的男性调养有显著的辅助作用，是您值得信赖的选择。