男性觉得虚？不妨多吃牡蛎

“吃牡蛎可以壮阳”，应该是我们最常听见的一种牡蛎的功效，事实上关于男性吃牡蛎好处有很多，相信大多数人都有所听闻，那么牡蛎具体的功效都有哪些呢？

维持男性生殖体系健康

牡蛎中含有大量的微量元素锌，锌元素是对男性生殖体系健康起到维持、保护作用的重要营养物质。如果男性体内缺乏锌元素，就会导致男性性器官发育不良、性功能减退、前列腺肥大等多种问题的出现。

有助预防骨质疏松

牡蛎中含有大量的钙质，在胃酸的作用下可形成易于人体吸收的可溶性钙质，从而达到防治骨质疏松的效果。

保护肝胆

牡蛎富含牛磺酸，牛磺酸不仅可对人体起保肝利胆的作用，还对控制人体血压的升高有一定功效，因此能够帮助提高人的免疫力，是时常应酬、饮食不律的现代男性的调养佳品。

预防贫血增强体质

牡蛎中含有丰富的维生素B12，在维生素B12中含有是能有效帮助预防恶性贫血出现的一种重要物质，而这正一般食物中所不足的，因此男性多吃牡蛎，可助人体造血功能的活跃，防治由体虚引起的贫血。

在中医看来，牡蛎归肝、胆、肾经，适量食用，可起潜阳补阴、重镇宁神之功效。对于有心悸失眠、头晕耳鸣、自汗盗汗等体虚症状的男性有显著的改善作用，是体质虚弱的男士食疗的好选择。

除此以外，中医还推荐体虚待补的男性选用成分可靠、效果优良的中药制剂进行辅助调补，古汉养生精片就是您不错的选择。古汉养生精片，精选人参、黄芪、菟丝子等多味名贵中药材精制而成，能够补气，滋肾，益精，有效改善气阴亏虚、肾精不足所致的头晕、心悸、目眩、耳鸣、健忘、失眠、疲乏无力等症状，达到枯木逢春、阴阳平衡的效果。