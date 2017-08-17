男人！秋季别太追求“刺激”

如今走在路上，可以明显感受到属于夏日的炽热已经慢慢消退了，取而代之的是凉意渐浓的习习秋风。而当天气开始转凉，好吃之人都蠢蠢欲动，而随着寒风吹起最受人们追捧的是什么？绝非火锅莫属了。

相信很多男性也是火锅的忠实粉丝，而对于喜欢追求刺激感的男性朋友来说，麻辣鲜香的火锅才是选择，吃起来大汗淋漓才觉得舒畅。尽管吃辣能带来刺激感，增进食欲、促进血气运行的同时还能散寒祛湿，但是吃多了辛辣之物也会产生副作用，尤其对于干燥的秋季来说并不宜多吃。

秋季吃辣应适可而止

中医讲究五味调和，因为在中医看来，饮食中不管是对酸、甘、苦、辛、咸中的哪一个口味过分偏好，都会对人体的的阴阳平衡和脏腑盛衰造成影响，还会诱发疾病的产生。

首先，中医认为，酸入肝、辛入肺、苦入心、咸入肾、甘入脾，辣椒属于辛味食物，其入肺会起到发散的作用，所以如果食用过多的辣椒，会导致精气耗散，出现疲惫无力的症状，故体虚的男性不适宜吃辣。

中医还表示，阴虚火旺的男性如果贪图吃食上的一时痛快，过食辛辣的食物，就很容易引起上火，出现咽喉肿痛、口角溃烂、口干舌燥、牙痛、便秘等症状。

此外，秋季本就是干燥的积极，润肺正是秋季养生的一个重要环节，若是在秋季进食大量的辛辣食物，不仅起不到养生的作用，反而可能加剧肺燥的程度，或会引起咳嗽及其他支气管疾病的发生。

中医提醒，在秋季吃辣一定要适量，而且对于每个人来说对辛辣的承受能力都不相同，因此需视个人的具体情况而定。而且秋季吃辣后造成肺燥后应进食有助调和体内阴阳平衡的食物或中药、中成药。

中医建议，吃辣后可食用柚子、苹果等酸味食物、苦瓜、百合、鸭肉等寒凉食物都能起到滋阴润燥的效果。而药物方面，中医推荐大家服用以马王堆《养生方》为依据，精选人参、黄芪等多种名贵中药精制而成的古汉养生精片。古汉养生精片能够全面、系统地调理人体阴阳，使气有所化，神有所养，让人体达到健康状态。是适合追求“刺激”味道的男性朋友们秋季进补、调和的可靠选择。