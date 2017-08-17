男人熬夜、饮酒、吸烟 小心成“体虚男”

随着社会的高速发展，现代人的生活节奏也愈来愈快，长时间压力的积累，超负荷的运转会导致身体透支，这就是现在越来越多男性朋友出现体虚症状的“基础”。古语有云：“冰冻三尺，非一日之寒”，造成男性体虚也不是一下子的事情，而是长期的不良生活习惯累积的结果。那么你知道哪些恶习会让男人越来越虚吗？

三种恶习让你成“体虚男”

一、经常熬夜

俗语说，晚上不睡耗伤阳气，人体的生物钟与大自然的规律存在密切关系，长期熬夜扰乱生物钟，会使人体的正常不急功能受到阻碍，从而引发多种疾病。长期睡眠不足，不仅会让人体的免疫力下降、影响生育能力，还会增加皮肤问题、心脑血管疾病、精神疾病等健康问题出现的几率。

此外，睡眠不足还会影响人的寿命。有调查显示，保持每晚睡7-8小时的人平均寿命最长，而80%长期每晚只睡4小时以下的人是短寿者。

二、饮酒过量

在中国的餐桌文化上，酒文化是非常重要的一个构成部分，许多男性朋友由于经常需要应酬，所以往往避不开要与酒打交道。然而在餐桌上，“劝酒”陋习处处可见，让不少男性朋友避之无门。然而大量喝酒伤胃伤肝，还有可能导致心脑血管缺血、脑补损伤等严重后果，严重危害男性健康。

三、吸烟

有数据统计显示，我国的吸烟人数在195个国家和地区当中高居首位。而男性因深受工作、生活等多方面的压力，很多人选择通过吸烟休息放松、驱散疲劳。然而，长期吸烟会直接危害影响呼吸、循环、神经系统，还会提高心血管病、呼吸器官疾病和肺癌的患病率。

如果男性朋友有上述所说的恶习，那么很可能你的身体已经开始“虚”了。此时，选用西洋参、淫羊藿、黄精等药材进行调补能有不错的效果。以淫羊藿为例，可有助补肾阳，强筋骨，祛风湿，对体虚男性起有效的调补作用。

除了直接服用淫羊藿等药材，选择含有淫羊藿成分的中成药也不失为一个好选择。例如以马王堆《养生方》为依据的古汉养生精片剂，期精选淫羊藿、人参、黄芪、菟丝子、黄精等多味名贵中药材精制而成，组方融合“阴阳互根，气血相依，脏腑相关”等理论精髓，能起到补气、滋肾、益精的效果，有效改善男性气阴亏虚等问题。