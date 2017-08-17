立秋已过 秋季进补正适时

二十四节气是我国古代先人长期以来经验积累的智慧结晶，它对人们的养生有重要参考作用。立秋的到来，说明已正式迈入秋天，民间谚语说：“立秋之日凉风至”，自此天气渐凉，人们秋季进补也正是时候。

秋季是适合人们进补的季节。在秋季进补，不但可以对人体因夏季抗暑所消耗的体力进行及时的补充，还可以通过营养的补充增强人体抵抗力，更好地应对冬季干燥寒冷的天气。

在当今社会中，不少男性同胞都感觉面临的压力巨大。男性所面临的压力不仅来源于生活，在职场上的压力也同样“四面埋伏”，因此很多男性往往容易感到疲惫。恰逢秋季到来，男性在此时进补就非常必要了。

男性秋季调补吃什么好

由于秋季天干物燥，人们容易感到鼻咽喉干燥不适，因此在秋天饮食应以滋阴降燥为主。

应季滋润水果宜多食

秋季是丰收的季节，不少应季水果也会在这个时候新鲜上市，能起到滋润人体功能的水果，不妨多吃梨子、苹果等美味又健康的品种。

梨是一种防秋燥的佳果，其味甘性凉，有化痰润肺、清热生津、清心降火等作用。梨鲜嫩多汁，可助消化、增食欲，对上呼吸道、支气管以及肺部有显著的滋润功效。

二、蔬菜瓜果可多摄取

不少男性都偏好肉类，蔬菜摄入不足，饮食结构并不均衡，这可能导致人体所需的营养摄取不足。因此在秋季，可以选择多吃如菜花、苦瓜、西红柿等种类。

以菜花为例，中医中向来有“白色入肺”的说法，是秋季滋养肺部不错的选择，且菜花中富含维生素C，还能起到预防感冒的作用。

粗粮应加入日常食谱

随着生活质量的提升，人们多以精细粮为主。事实上粗粮中的不少营养是精粮所不具备的，因此日常饮食中可加入玉米、山药、马铃薯等食物。

如玉米中富含丰富的天然维生素E，能起到延缓衰老、减轻动脉硬化等功能，能有助预防癌症及心脏病。而山药则具有补肺养肾、健脾益胃的功效，是男性滋补的好选择。

除了上述食品适合男性秋季进补，适当选用一些中成药作为秋补辅助也能起到不错的效果。古汉养生精片以马王堆《养生方》为依据，精选人参、黄芪、菟丝子等多味名贵中药材精制而成，能够补气，滋肾，益精，有效改善气阴亏虚、肾精不足所致的头晕、心悸、疲乏无力等症状。对于身上背负着层层压力的男性同胞调补身体有很好的口碑。