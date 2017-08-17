老人秋补要适度 秋补吃什么好

俗话说“一夏无病三分虚”，因此，在我国民间向来有“秋补”的习惯，“贴秋膘”就是秋补的一个体现。过去，人们将节气的变化与自身的生活与健康联系在一起，立秋素来是农家重视的大节气，加之民以食为天，在立秋这一天都会吃上一顿好的，既为过去劳累的夏季作进补，也为接下来的秋冬季储备能量。

如今，很多现代人依旧遵循着过去人们流传下来的习俗，但是贴秋膘并不是大鱼大肉，更不是胡吃海塞，因为现代人的营养状况和生活条件都比过去好得多，“贴秋膘”的内涵和观念需要有所改变。

老人“贴秋膘”要适度

老年人随着年纪的增大，身体的器官与机能也逐渐变得衰弱，其中肠胃功能的衰退尤为突出。老年人由于消化能力减弱，经常会出现胃中宿食积滞的情况，在症状上会表现为食欲不足或是食后腹胀、消化不良。而人们“贴秋膘”，往往吃得多，而且多以肉类为主，这对原本就消化吃力的老年人来说，无疑是增加了肠胃的负担，反而不利于老人的健康。因此，老年人要进行秋补的时候，应当适度，并且要配合自身具体状况，有针对性地进补。

适合老人秋补的健康食品

首先绿色叶菜是不错的选择。立秋过，秋季到，此时人体内的维生素A储备量会减少，会容易导致眼睛干涩、呼吸道感染等疾病出现，也容易造成人体内的叶酸不足问题。因此，在“贴秋膘”的时候，可多食用菠菜、芥蓝、绿菜花等绿叶菜。

薯类食物是非常好的健康主食。薯类食物能有助于提高老年人肠胃的消化及吸收，对预防高血压等慢性疾病也有突出功效。恰逢秋季是薯类出产的旺季，老人常食用土豆、山药、芋头等薯类食物替代精白米面作主食，能有不错的秋补效果。

发酵食品营养还助消化。老年人的肠胃消化系统比较弱，再加上早秋夏季的酷热未消，老人们通常会出现食欲不振的问题。发酵食品中含有大量的微生物，能有助消除食物里的抗营养因素，从而帮助人体的吸收，促进食欲。

除了上述的食疗方法，根据自身情况，适当地采用中药疗法帮助秋季进补也是可取的。服用一些补虚中成药制剂，如组方源自马王堆《养生方》的古汉养生精片就能对老人体虚起到调理作用。古汉养生精片精选人参、黄芪、菟丝子、枸杞、淫羊藿等多味滋补药材，老年人服用，能起到补虚扶弱、调养体质、预防疾病的功效，是老人秋补值得信赖的补虚产品。