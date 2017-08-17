红薯浑身都是宝 老人秋补不能少

红薯，又有人称之为番薯、地瓜，是一种非常常见且价格亲民的食物。红薯营养丰富，含有大量的蛋白质、纤维素、淀粉、维生素、氨基酸等营养物。在中医看来，红薯具有良好的功用，《本草纲目》中记载：“甘薯补虚，健脾开胃，强肾阴”，因此对于体质虚弱、脾胃受损的老年人来说，红薯是一个不能错过的养生食物。

正所谓“不时不食”，其表达的意思即为：吃东西要按照季节与时令的变化来选择，到了什么时候就对应吃什么食物。秋季正是红薯收获的旺季，因此选择在秋季进食红薯，正好可以起到秋季食补的功效。

红薯的功效有哪些

一、健脾开胃促食欲助吸收

经过一个夏季，炎热的天气对人体的损耗以及人们贪图清凉的饮食，都对人体的脾胃造成了一定的伤害。而老年人因其本身更为体弱，因此在进入秋季之时，脾胃的衰疲是难免的。而秋季正是进补的好时机，若在进补前不先将脾胃调理好，及时老年人吃得再好，不能消化吸收，亦是徒劳。而《本草纲目拾遗》中对红薯就有这样的记载：“补中，和血，暖胃，肥五脏。白皮白肉者，益肺生津。”所以老年人在秋季进补之初，适量多食用红薯是十分有益的。

二、补气和血养精神调脸色

煮熟的红薯能够对人体起补气血的作用，而其中补气和血的效用最为突出的就是红皮红心的红薯，其功效与大枣相当，而且与大枣相比，红薯不易致湿热，这对于身体变化敏感的老年人来说是更好的选择。老年人坚持食用红薯，能使皮肤变得润泽的同时，还可有助改善面部气色。

三、抑胆固醇控血糖降血压

不少老年人都有高血压、高血糖、高胆固醇的问题，老年人若是一时疏忽大意，就很容易引起相关的心脑血管疾病，严重威胁老年人的健康。而红薯中含有丰富的钾元素等物质，能有效保持人体的平衡，起到预防胆固醇过高、控制血糖升高以及降血压的作用。

红薯浑身是宝，除了上述功效以外，对于老年人来说，它还能有助降低中风的风险、养护老人的关节、防治癌症的发生，是老年人秋季食补的好食材。

除此之外，老年人在秋天进补的时候，可以选择合适的中药制剂来辅助调理养生，中医向您推荐，古汉养生精片，它作为经典养生品牌，组方源自马王堆《养生方》，融合现代科技研制数十载而成，上市30年来备受人们的喜爱，尤其针对老年人具有补虚扶弱、调养体质、预防疾病的功效。古汉养生精片药方中含有人参、黄芪、菟丝子、枸杞、淫羊藿等多味滋补中药，在中医看来，这些中药材对大部分老人调补养生都有显著功效。