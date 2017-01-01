男人这里黑多是因为肾虚

黑眼圈是困扰很多人的问题，大家都会认为其是熬夜工作、长期面对电脑或是心灵疲累等原因造成，长期与黑眼圈抗争的读者也知道很多时候黑眼圈并不是睡一觉或是用点眼霜就可以抹去的。

黑色属肾，黑眼圈在中医理论中多为肾虚，肾黑之色上浮。肾虚又有肾阴虚和肾阳虚的不同，肾阴虚的表现以腰痛、眩晕耳鸣、失眠、男子遗精、妇女经少或者崩漏、心烦、手脚心热等为主；肾阳虚以腰痛、怕冷、精神委靡不振、眩晕、男子阳痿、妇女不孕等为主要表现。肾阴虚多用六味地黄丸，肾阳虚多用《金匮》肾气丸，两药是有区别的，如果用反，会造成适得其反的效果。

形成黑眼圈的原因可归为四类。一是不良生活习惯，如长期熬夜、喝过量咖啡、烟酒过量、不注意眼部保健、过度用眼等。二是精神压力，工作压力过大、精神紧张也可出现黑眼圈。三是妇科疾病导致，妇女月经不调、功能性出血等；肾阳不温，寒湿带下(表现为白带量多，无明显臭味，可伴有四肢乏力)也可造成黑眼圈。四是一些慢性病，如长期消化、吸收功能不良的慢性胃炎患者，或肝功能异常往往也是黑眼圈的常见原因。

眼周皮肤较薄，血管相对丰富，所以身体稍有不适这里都会很明显的表现出来。黑眼圈有时候不仅仅是熬夜后形成那么简单，尤其是那些眼霜抹不去、睡 觉消不掉的熊猫眼，这是身体通过这样的方式向你传达他的不满。平日里不要忽视黑眼圈传达的愤怒，关注自己的身体状况，守护健康。因为疾病已经向你走来。