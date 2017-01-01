原标题：男性必看！有这八大症状是肾虚

肾虚有很多表现，如果有以下症状，要警惕一下是否是肾虚了，最 好到医院检查一下。

症状一：不缺觉还总打哈欠

打哈欠所表现出的肾虚一般是肾阳虚证，这类人除了哈欠连连、神疲乏力外，还常常伴有面色白而无华、形寒肢冷、食少腹胀、大便溏泻、夜尿增多(或者小便清长)等症状，如果看看舌头，还能发现舌质淡、舌苔白、口唇青紫等症状。

症状二：无缘无故地感觉口咸

肾阴虚的人，除了口咸外，往往还伴有咽干口燥、头昏耳鸣、腰膝酸软、五心烦热、失眠多梦等症状，如果看一下舌头，还会发现舌质红、舌苔薄。

肾阳虚的人，除了口咸外，往往还伴有全身倦怠、气短乏力、畏寒肢冷、腰膝冷痛、腿软无力、夜间尿频等症状，如果看一下舌头，还会发现舌质淡胖、舌边有齿印。

症状三：无故地出现恐惧的感觉

这里说的“恐”与平时说的惊是有区别的。惊是事先自己不知道，事出突然而受到惊吓。恐就是俗称的胆怯，自己事先是知道的，就是害怕。由肾虚导致的善恐，一般会同时伴有头脑发空、健忘、腰膝酸软等症状，可以把这一特点作为判断的参考。

肾阴虚的人，在恐惧的同时还伴有手足心热、心烦失眠、遗精盗汗等症状，如果看看舌头，还会发现舌质红、舌苔少而干。肾阳虚的人，在恐惧的同时还伴有怕冷、四肢发凉、疲惫乏力等症状，如果看看舌头，还会发现舌质淡嫩、舌苔白。

症状四：畏寒，怕冷

如何判断是否是肾阳虚引起的呢？肾阳虚引起的畏寒，常常伴有精神不振、腰膝酸软冷痛、面色黧黑、小便清长频数等症状。另外，男子会有阳痿、早泄、滑精的问题，女子会有白带清稀、宫寒不孕的问题。

症状五：喷嚏频频，经久不止

肾气虚引起的打喷嚏，往往是喷嚏频频，经久不止，同时伴有疲乏无力、腰膝酸软或疼痛、面色无华、怕冷、手足不温等症状，以过敏性鼻炎患者为多。对于肾气虚引起的打喷嚏，仅仅靠祛邪是难以治好的，应补肾以固本，让肾气旺盛，卫气充足，身体抵御外邪的能力增强。

有肾阴虚证的人，除了喷嚏频频、日久不愈外，还伴有鼻痒、流浊鼻涕、咽干咽痛、头昏耳鸣、五心烦热等症状，若看看舌头，还会发现舌质红、舌苔少等现象。

有肾阳虚证的人，除了喷嚏频频、日久不愈外，还伴有鼻塞、流清鼻涕不止(早晚时较重)、畏寒、四肢不温、面色无华、腰膝酸软等症状，如果看看舌头，还会发现舌质淡、舌苔白等现象。

症状六：尿频+尿蛋白高

一天小便几次最正常？

健康的小便标准是：一天8次，每次300毫升左右，总量不超过3000毫升。如果不是饮水原因造成的超过8次，就叫做尿频。很多人以为老想尿，肯定是肾虚。其实，大多数尿频都和肾无关。

小便次数多，但尿量少，有可能是膀胱和尿道的问题;不仅次数多，而且尿量也不少，则有可能是内科代谢性疾病，比如糖尿病或多尿症。只有尿频而且尿常规检查发现尿蛋白也高的，才有可能是肾有问题。

有些人小便次数多，是因为老觉得有尿意。这时可以自查一下：尿意很急，可能是膀胱过度活动症;尿意隐隐的，不太急，可能是感觉神经过敏，或泌尿系统感染引起的膀胱慢性炎症。

症状七：面黑无光泽

有的人本身面色很好，但是后来面色越来越黑，这个就要注意了，那是你的肾气有点虚了。特别是女性，你要是几天不睡觉的话，马上就会出现黑眼圈。出现黑眼圈就是肾虚的表现，所以大家千万不要老熬夜，熬夜是最损伤身体的。

症状八：身上有腐臭味人体的气味也可以反映肾虚。如果身体上最近感觉到有一种异常的腐朽的气味，坏了，这个人一定是肾虚了！因为腐的味道属于肾的味道，五嗅(臊、焦香、腥、腐)里面的腐就是肾的味道。尿毒病的病人身上就是臭的。如果身上发生腐朽的味道，说明这个人肾病很严重。