男人惟恐自己与“肾虚”扯上半点关系。肾虚，真的有那么可怕吗？其实，肾脏的功能大大超过了泌尿系统的范围，它与人体的生长、衰老、智力、生育都有着密切关系。男人肾虚会出现哪些症状？

畏寒

【解析】“畏寒”指有怕冷而且怕风吹的感觉。“肢冷”指四肢手足冰冷，甚至冷至肘、膝关节的症状。

“畏寒肢冷”往往伴随腰膝酸痛、神疲倦卧、少气懒言、口淡不渴等肾虚病症。除可服金匮肾气丸，也可用姜附烧狗肉，它具有温补散寒、壮阳益精的功 效，方法是：狗肉1000克，洗净，切成小块，将生姜150克煨熟备用。将熟附片30克放入砂锅，先煎2小时，然后将狗肉、大蒜、生姜放入，加水适量，直 至狗肉煮烂即可食用。

房事过度

【解析】中医认为肾藏精。肾精化生出肾阴和肾阳，对五脏六腑起到滋养和温煦的作用。肾阴和肾阳在人体内相互依存、相互制约，维持人体的生理平衡。如果这一平衡遭到破坏或者某一方衰退就会发生病变，男性会出现阳萎早泄、滑精、精液病等病症。

当你在床上与女友或妻子“乐不思蜀”的时候，请千万注意“度”，如果长期沉醉于性生活或自慰过频，往往会出现精神不振、头晕目眩、失眠健忘、腰酸背痛等肾虚现象。适度地安排你的“床上运动”时间与频率就是解决问题的最 好办法。

头晕无力，失眠多梦

【解析】肾作为人体重要的脏器之一滋养和温煦着其它脏腑，若其它器官久病不愈，就容易伤及肾脏。许多慢性病如慢性肝炎、冠心病、支气管哮喘、高血压等病人，往往伴随有肾虚症状。

要想治肾虚，治好其它器官的疾病是根本之道，否则都是“治标不治本”之举。

哮喘

【解析】肾脏有“纳气”的功能。因肾虚不能纳气，就会引起喘息气短，呼多吸少，使你感到难以畅快呼吸。厉害的情况下，伴随气喘还可能出现喘气加重、冷汗直冒等症状。

临床上，哮喘要想治必须斩断病根，通过补肾纳气，增强体质以缓解症状，减少复发机会。推荐补肾纳气汤为咳喘七子汤，中国名医名方录收录。

腰痛

【解析】腰痛根本在于肾虚，可分为内伤和劳损。内伤肾虚一般指先天不足、久病体虚或疲劳过度所致。轻者难以弯腰或直立，重者出现足跟疼痛、腰部 乏力等症；劳损指体力负担过重，或长期从事同一固定姿势的工作(使用计算机、开车等)，久之会损伤肾气，导致肾精不 足。如果出现经常性的腰痛，而且休息也解决不了问题，那就要考虑通过补肾的方式解决，如六味地黄丸、金匮肾气丸、大补阴丸。

夜间多尿

【解析】一般夜尿次数在2次以上，或尿量超过全日的1/4，严重者夜尿一小时一次，尿量接近或超过白天尿量，出现这样的情况就属于“夜间多尿”。

白天小便正常，独夜间尿多，正是本症的特点，多因肾气虚弱所造成。要治好，必须抓住温扶先天肾阳之气这一主要环节，增强肾气的固摄气化作用，才能获得阳复阴退的效果。

头晕耳鸣

【解析】很多人经历过头晕的感觉，那种眼睛发花、天旋地转、恶心呕吐的滋味并不好受，而且头晕患者常伴有耳鸣之声，妨碍听觉，长久下去，甚至会导致耳聋。造成头晕耳鸣的原因多与肝肾相关。

中医上讲“肾藏精生髓，髓聚而为脑”，所以肾虚可致使髓海不足，脑失所养，出现头晕、耳鸣。治疗时应补益肾气，精足则髓满，头晕耳鸣也就自然可以得以消除。

便秘

【解析】便秘的人常因排便困难出现肛裂、痔疮等症，影响工作、生活，苦不堪言。虽然大便秘结属于大肠的传导功能失常，但其根源是因肾虚所致，因为肾开窍于二阴，主二便，大便的传导须通过肾气的激发和滋养才能正常发挥作用。

治疗便秘应从治疗肾虚入手，吃一些补肾助阳、益精血、润肠通便等作用的中药，如火麻仁、何首乌。

腰酸腿痛、尿频尿急

【解析】长时间身体僵硬不变地坐在车里，外加开车精神紧张，久而久之形成气滞血瘀而最终导致肾虚。

医生建议，开车一个小时左右，要下车舒展筋骨，顺便解决一下内急，千万不要憋尿，要知道长时间憋尿可会造成尿频、尿急、遗尿、阴腹疼痛和夜尿增多等症状。

多大年龄开始补肾最合适？

30岁以后身体开始走下坡路了，体力开始跟不上了，这是从宏观上、整体上的一种虚。但事实上，每个人除了整体之外，身体的某个局部可能都会比整体消耗得更多一点，考虑到这一点，生活压力大的年轻人，可能20岁左右就要开始补。