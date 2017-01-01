想知道自己是否肾虚 快来看看吧！

日常生活中，男性肾虚是较为常见的表现，但是很多的男性患者并不知道自己患有肾虚，因此就没有从生活中注意，患有肾虚，要注意克制欲望，多吃一些有助于补肾的食物，下面就一起简单的来看看吧！

1、肾虚的手纹

通过男性的手纹，是可以看出来的。现在肾虚的男人是有很多的，洗完澡后的掌纹较为清晰，从手掌的纹路也可以看出是否是肾虚，在小指下、感情线以上这个区域，如果低平而且有细小的纹路，就代表肾虚，肾气不足，抵抗力弱。

2、疲劳纹路

经常的没精神，抵抗力严重下降，也是肾虚的表现。如果你在食指的根部，生命线起端的以上的这个区域，如果出现了纹路，则就表示这个人的身体抵抗能力比较差，并且也是很容易疲劳的，会整天的没精神。

肾虚的表现，要注意观察。如果是井字纹路，则就表示你疲劳了很长的时间了。在这个部位地平，并且有纹路的人，则往往是身体很敏感，有一点点的小毛病都会显示出来的。

3、腰酸背痛

腰酸背痛也是常见的症状。这时候在你的小指侧的掌边，在感情线以下的区域里就表示着整个背、腰、骶部。

注意疾病的部位。你可以通过这个区域的纹路的出现多少而盘点哪一个部位是有病的，如果出现的位置是偏上的，则就是背痛，如果在中下部，则就是腰痛。

注意相关症状的了解，则就是腰骶部的疼痛了。对于纹路的细浅说明你只是酸痛和疲劳，对于纹路的粗深，则就是表示有很明显的腰痛和背痛，还有腰骶部的疼痛。需要注意的是这个在手掌的侧面，要侧过来看才会更加的准确。

4、咳嗽和易患感冒的纹路

注意一些常见的纹路，注意是否为呼吸系统疾病。这两种疾病是很常见的，所以大家对于这个纹路要及时的了解，一般就是在生命线与头脑线相连的部位出现乱纹，代表小的时候呼吸系统也许经常出现问题，易感冒、咳嗽，曾患过气管炎、扁桃体炎、或鼻炎等。

5、通过手纹看肺活量的大小

要注意观察是否体质较弱。感情线与头脑线之间的距离有1公分或超过1公分，都代表肺活量大，而明显小于1公分的人，肺活量小，身体体质和体能都差，极易患感冒、咳嗽、哮喘。

6、内分泌紊乱的手纹

内分泌紊乱也是会出现深吸。在大拇指靠近根部的指节上纹路多、乱，代表此人内分泌紊乱。患糖尿病，更年期综合症的人，在此处都有不少乱纹。

想要知道自己是否肾虚，上述的一些症状，大家是可以对号入座的，日常就应该需要特别的注意，如果肾虚，一定要注意及时的养生护理，快来测试一下吧！