男人肾虚三危害，个个都要命啊！

现在社会压力越来越大，对男人来说，要是患上了肾虚不举的毛病，可真是让男人抬不起头来，在夫妻同房方面，越是思想紧张担心，越是不举，长此以往，就形成了恶性循环，肾虚的危害也就越来越大。下面就来看一下肾虚的三大危害有哪些吧。

肾虚三大危害

肾虚的危害一、无法进行性生活：性生活不仅能够给人以快感而且也是男性生育的必须途径。但是肾虚患者小弟弟难以起勃，也就无法进行同房。而且，由于不能进行同房也就不能让精和卵细胞结合，给生育下一代带来困难。

肾虚的危害二、并发疾病：男性患上了肾虚不举，多多少少都会与身体的健康有很大的关系。其中表现的就是一些慢性疾病。造成肾虚的因素是多方面的，不健康的生理状况、心理状态以及不科学的生活方式都可不同程度地导致肾虚，并通过肾虚先期表现出来。由于其特殊的预警作用，肾虚被称为男性健康问题的交叉点。

肾虚的危害三、感情破裂：肾虚的出现，对夫妻之间的感情会造成很大的影响。由于正常的生理需求得不到释放和宣泄，夫妻日常生活可能会出现裂痕，进入恶性循环，严重的还可能会导致婚姻破裂，这样的的例子已经举不胜举。

这样搭配补肾给力

材料：枸杞子8-10粒，海萃人参1g。

用法：二样材料同入一杯中，用沸水泡6分钟左右，焖泡为佳，饮其水。每天放一次材料，水尽可反复加水泡饮至无色无味后将参食用。

饮食健康肾才好

【苋菜小鱼粥】

做法：苋菜洗净，焯水捞出后立即放入冷水泡凉，再捞出沥尽水分切小段。小银鱼泡水，洗净备用。大米煮成稀粥，放入苋菜及小银鱼煮熟，加入调味料，调拌均匀即可。

【鸡蛋炒黄花菜】

做法：把鸡蛋打入碗中，加料酒、盐、味精、少许酱油，搅匀。黄花菜洗干净，提前泡半小时，切成段。黄花菜放在开水中焯一下，捞出，控干水分，备用。炒锅上火，加油烧热，倒入鸡蛋液炒熟，放入黄花菜，下酱油、高汤、白糖，烧开后片刻即成。

【豆腐生汤】

做法：先将豆腐修边去皮，切成小丁，下沸水锅焯一下水捞起。冬菜洗净，挤干水分，切成末。开洋用开水泡一泡后切成末。鸡蛋磕入碗内，打匀待用。将锅烧热，放入少许猪油，将肉末下锅，炒散后加入开洋末、冬菜末，略炒几下，烹入料酒，加入头汤、酱油、盐、味精，放入豆腐。待烧开后，用水生粉15克（淀粉10克加水）勾二流芡，再将鸡蛋徐徐倒入，用瓢子轻轻推搅和。起锅时，撒入葱花，装入大汤碗内，淋上鸡油即成。

【绿豆芽炒韭菜】

做法：将绿豆芽洗净，沥去水。韭菜洗净，切成3厘米长的段。锅内加油烧热，放入姜（切）丝炝锅。放入绿豆芽，烹入料酒，用旺火快速翻炒。再放入韭菜段，撒入盐、味精炒匀。烹入醋，用湿淀粉10克（淀粉5克加水）勾芡，出锅装盘即成。