肾虚的男人脚长这样！

肾虚对男人是一种打击，可是有很多男人碍于面子，又不想去检查。想要知道自己是不是肾虚，不一定非得去医院，单单看脚就可以判断。

男人肾虚脚都有这个特征

1、脚趾

由于小趾为足少阴肾经的起源，因此足小趾粗大厚实者肾气多盛；足小趾细小皮薄者肾气多衰。

2、趾甲

健康人的趾甲：白色的半月形占趾甲长度的1/5，颜色粉红，如樱花瓣。

①指甲颜色苍白，缺乏血色，多见于营养不良，贫血患者；此外如果指甲突然变白，则常见失血、休克等急症。

②如果趾甲有纵行条纹，则表示处于极度疲劳的状态，身体机能低下。

③拇趾的趾甲向上翘起的人，眼睛容易疲劳，或有近视、散光。

④如果5个趾甲都翘起，那可能是承受着相当的精神压力。

3、脚掌纹

如果脚掌纹纹路非常明显，可能精神较为忧郁；

拇趾腹侧皮肤有网状粗纹，且有针孔状损害的女性，可能会有性腺内分泌失调的各种症状，如月经失调、性欲减退等。

4、脚趾用力不均

走路时，脚掌、脚趾用力不平均，也有其特定的涵义。例如鞋底拇趾侧会磨得明显变薄，这种人可能易患肝病；小趾侧鞋底磨损较明显者，可能心脏有病；脚后跟鞋底明显磨损者，暗示肾脏有毛病。

经过这些脚的特征，你知道自己有没有肾虚了吧！小编还要告诉大家一个好消息，每天晚上9点左右泡脚能补肾哦。