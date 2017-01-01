提起“肾虚”，人们往往会联想到男性性功能，认为肾虚就是性功能不好，吃了补肾药就能壮阳了。然而，肾虚不仅仅是性功能差那么简单，一个男人是否肾虚，还可以从许多方面进行判断。

一般来说，肾功能强的男人精神好、脚步轻快、睡眠好、耳聪目明，往往会得到许多女性的青睐。然而，性功能弱的男人都有哪些表现呢？男人肾虚是种怎样的体验呢？

男人肾虚是种怎样的体验？

男人肾虚的症状主要有：头晕气短、腰酸背痛、夜尿过多、遗精早泄、眼圈发黑、脱发掉发、舌苔淡白、脉搏细弱等。

1、头晕气短

肾是人体中非常重要的一个器官，主导与滋养着身体中的精气神，如果肾功能虚弱，就容易影响身体中的其他器官，引发疾病。而男人肾虚常会出现头晕头痛、恶心呕吐、气短胸闷、脸色苍白、倦怠乏力、耳鸣懒语、失眠多梦等症状。

2、夜尿过多

肾虚男人夜尿的次数一般在2次以上，严重者甚至会一个小时尿一次，且夜间尿量超过白天尿量。“夜尿过多”往往是因肾气虚弱引起的，容易影响睡眠质量，使白天瞌睡不已。

3、遗精早泄

肾虚的男人性功能一般较差，主要表现为遗精、早泄。肾虚的男人在无同房或者无性冲动的时候，精液会自动射出；在与妻子进行房事时，阴茎进入阴道的时间会少于2分钟。

4、畏寒怕冷

男人如果肾功能虚弱，一般会表现得怕冷、怕吹风，常会伴随出现腰酸背痛、腿软乏力的症状。有时候即使是在大热天开着空调或风扇，他们也会感觉手脚冰冷，需要盖棉被取暖。

5、便秘

因为肾主二便，大便的传导需通过肾气的激发才能发挥作用，所以肾功能强的人排便一般会比较顺畅；而如果男人肾虚，通常会出现便秘的情况。

6、腰痛

肾虚最重要的表现是腰痛，若长期体力负担过重，或长期从事同一固定姿势的工作，容易损伤肾气，导致肾精不足。

肾是人体中非常重要的器官，肾功能虚弱会对一个人的生活带来许多非常不愉快的影响，为了降低因肾虚带来的不愉快感，男人应该注意预防，提高自己的肾功能。

男人肾虚要如何应对？

一般护理

1、房事不要过度

当你在床上与女友或妻子“乐不思蜀”时，请千万不要过度！因为长期沉醉于性生活会出现头晕目眩、精神不振、失眠健忘、腰酸背痛、遗精早泄等肾虚症状，所以，男人要清心寡欲、戒除手淫，控制好性生活的频率。

2、避免劳累过度

平时不要因为工作繁忙而忽略了休息，无论工作多紧张，都要注意休息、养精储蓄。

3、多食高纤维食物

大便时避免过度用力，应多食用新鲜蔬菜与水果，保持肠胃通常，另外，经常食用高纤维的食物有利于排便恢复正常。

4、运动按摩

肾虚的男人不能因为倦怠乏力就不参加体育运动，常参加体育运动有助于健运命门，补肾纳气、强身健体、防止早衰；另外，经常按摩涌泉穴也有利于舒肝明目，清喉定心，促进睡眠。

食物疗法

肾虚者在平时可以常吃一些补肾食品进行滋补，可根据自己的饮食爱好选用合适的品种进行熬制。

炖猪腰

【原料】猪肾，杜仲，核桃肉

【制作工艺】将猪肾切开去肾盏洗净，与杜仲、核桃肉一起炖熟。

【服法】用猪肾蘸少许细盐食之。

【功效】补肾壮阳，强腰益气，应用于肾气不足而致的腰痛乏力、畏寒肢凉、视物不清、阳痿遗精等症。

金樱子膏

【原料】金樱子，蜂蜜

【制作工艺】将金樱子洗净，加水煮熬，两小时沏出汤后再加水煮，如此四次，榨汁。将四次汤合，继续煮熬蒸发，由稀转浓，加入蜂蜜拌匀，冷却后，去上沫即可。

【功效】补肾益精，适用于肾气亏虚引起的梦遗滑精，小便不禁等症者。