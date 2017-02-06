肾虚有什么危害？如何预防肾虚？

肾虚有什么危害？中医认为肾虚是由于人体肾精亏虚引起，常见的有肾阳虚、肾阴虚两种分型。那么肾虚有什么危害，又要如何预防呢？

肾虚有什么危害？

一、易心情烦躁，失眠多梦

其实就是讲的是肾阴虚则虚火内忧，让人烦躁不安；由于肾阴虚在晚上无法内收则导致失眠、而且多梦。再加上阴虚精亏导致骨骼失调，这样才导致患了有肾阴虚的人常常感到腰膝酸软，四肢无力。为什么为患肾阴虚，主要是由于较大的工作压力、较紧张的情绪、房事过度，或者食用大量温燥食物之后，从而导致所产生肾阴虚的症状，所以在日常生活一定要学会节制，另外我们可以多吃鸭肉、桑椹、甲鱼、莲藕、莲子、木耳、百合、葡萄、枸杞子等补肾调理食物。

二、眼睑浮肿、明显黑眼圈

是由于肾主水，肾虚则水液代谢不利，导致水肿，而眼睑是最容易被表现的部位。至于黑眼圈，面色苍白无光则是由于肾虚导致了血液循环而产生的问题。其调理方法，在睡前少喝水，做一做强肾操，两足平行，足距同肩宽，目光平视，两臂自然下垂，两掌贴于裤缝，手指自然张开，脚跟提起，连续呼吸九次不落地。

三、极其怕冷

主要是由于心跳减慢、血压下降，基础体温较低，所以肾虚的女性常常会常人比较怕冷。虽然穿的衣服总是比别人多，但还是会觉得冷，一但受凉就拉肚子。其调理方法，在日常饮食中要注意选择辣椒、葱、姜、羊肉、狗肉、牛肉、韭菜、龙眼等温补肾阳的食物，这些食物都是处于肾阳虚状态下食用比较好的。

四、提前衰老

中医认为虚症的本质就是衰老，久劳伤肾的“肾虚”之人衰老速度较快。尤其是是女性在四十五岁左右就会出现更年期，而“肾虚”女性则可能早早表现出闭经、性欲低下、烦躁、焦虑、多疑等更年期症状。其调理方法，要充分休息，当然还应该多运动，练太极拳等措施来调理。如果运动则以腰部为枢纽，因为肾位于腰部，所以非常适合肾虚者锻炼和调理。

肾虚如何调理？

1、食疗

肾虚者宜多吃黑色食品，如黑芝麻、黑豆、黑米、黑木耳、海带、紫菜、乌骨鸡等。黑米、乌骨鸡性温，补血、补肾；黑芝麻，性平、补肾、补肝，润肠、养发；黑豆，性平，补肾、活血，解毒。而黑木耳、海带、紫菜性寒凉，尤其适用于肾阴虚而有内热者。

（1）芝麻甘平，有补肝肾、润五脏的作用。如《本草经疏》中就曾记载：“芝麻，气味和平，不寒不热，补肝肾之佳谷也。”尤其是肾虚之人腰酸腿软，头昏耳鸣，发枯发落及早年白发，大便燥结者，最宜食之。

（2）鲈鱼又称花鲈、鲈子鱼。性平，味甘，既能补脾胃，又可补肝肾，益筋骨。《本草经疏》曾有记载：“鲈鱼，味甘淡气平与脾胃相宜。肾主骨，肝主筋，滋味属阴，总归于脏，益二脏之阴气，故能益筋骨。”《嘉枯本草》认为：“鲈鱼，多食宜人，作蚱尤良。”凡肝肾阴虚，或脾虚胃弱者皆宜。

（3）淡菜有补肝肾、益精血的功效。《随宜居饮食谱》中说它“补肾，益血填精”。《本草汇言》亦云：“淡菜，补虚养肾之药也，此物本属介类，气味甘美而淡，性本清凉，善治肾虚有热。”所以，凡肾虚羸瘦、劳热骨蒸、眩晕盗汗、腰痛阳痿之人，食之最宜。

（4）山药枸杞子汤鲜山药，干莲子肉，枸杞子，银耳，冰糖少量。鲜山药去皮，切段，与其余配料共同放入无油的瓦罐中，加清水浸泡，用小火慢炖2小时，汤液黏稠即起锅。这道甜品以山药、莲子益气健脾，以枸杞子、银耳滋阴补肾，针对阴阳两虚的症状尤为适合。

2、日常生活调养

（1）性生活要适度，不勉强，不放纵。

（2）饮食注意阴阳寒热温凉的调整，荤素搭配，阴虚者平时多吃黑木耳、海带、紫菜、百合等性质偏凉食物，少吃辛辣、油炸、煎炒之品。

3、强肾

经常进行腰部活动，这些运动可以健运命门，补肾纳气。还可多做一些刺激脚心的按摩，脚心的涌泉穴是浊气下降的地方，经常按摩涌泉穴，可益精补肾、强身健体、防止早衰，并能舒肝明目，清喉定心，促进睡眠，增进食欲。

4、休息

按时作息，保证充足的睡眠，也是养肾的重要方法。