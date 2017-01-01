为什么会“肾透支”？

肾透支透支的是肾阳

肾的消耗与恢复是一种动态平衡；当“消耗的阳气”大于“恢复的阳气”，肾透支就会出现。

简单来说，一种是用的多（ “男人的阳气”的消耗过度）；一种是补得少（ “男人的阳气”恢复不够）。“用的多”或“补得少”，都会造成肾透支。

通俗来说：“傻小子睡凉炕全凭火力壮”和“小孩身上三把火不怕凉”这些俗语所描述的其实就是“男人的阳气”。它会随着年龄的增长而衰减。这就是为什么老人总会比年轻人火力差的原因。

●用的多：

“男人的阳气”透支在年轻时，多表现在过度使用“体力”和过度使用“脑力”。

体力上为：久坐久站、过度房事、过度用药、过度劳累、重体力活等。

脑力上为：连续开会、连续出差、过度加班、过度应酬等。

这些都是“用的多”，密集的连续性的使用“男人的阳气”，即便你有很强的恢复能力，但消耗的远超过你所能恢复的就会造成肾透支。

●补得少：

“男人的阳气”透支在老年时，多表现在为“补得少”。 随着年纪增长，身体逐渐开始走下坡路。同时久病体虚、营养不均（饮食不规律）、不注意养生等。导致身体恢复能力下降的快。都是自身“补得少”，即便你消耗的“男人的阳气”不多，但恢复的远少于你所消耗的也会导致肾透支。