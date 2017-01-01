肾是“先天之本”，如果将一颗大树比作人，那么树根是肾，能传递营养。肾虚者营养不足，容易“枯萎”。男人肾虚会频繁上厕所，出现性勃起功能障碍。女人肾虚不仅尿频尿多，面色萎黄，而且性欲减退，月经失调。肾虚的原因有哪些？以下这些疾病与肾虚有关，必须高度警惕。

五更泄泻警惕肾虚

腹泻者多肾虚，但腹泻并不一定是肾虚。有的人因饮食不当而腹泻，这与肾虚无关。但毫无原因地腹泻，那么可能与肾虚有关。肾虚者夜间尿频尿多，严重者腹泻不止。在中医看来，肾阳不足是造成五更泄泻的主要原因，治疗应以固涩止泻为主，服用四神丸效果显著。四神丸由五味子、吴茱萸、补骨脂、肉豆蔻等中药材组成，可酌情增加附子、炮姜，治疗肢体寒冷等症。

气短警惕肾虚

气短与肾虚有关？气短者多肾气不足，运动量过大时，呼吸短促，面色苍白，甚至缺氧。气短者之所以肾虚，主要原因是肾气不足，无法接纳空气，由此人才出现呼吸不畅症状。若肾气足，能接纳足够多的空气，呼吸顺畅，人就不会出现气短症状。

阳痿警惕肾虚

阳痿是一种常见的男性疾病，可由肾虚所致。补肾壮阳是治疗阳痿的有效方法。阳痿者会出现肾虚的常见症状，比如困倦乏力、嗜睡、性功能勃起障碍、气短、精神不振等。但除了肾虚之外，湿热下注、淤血阻络也是阳痿的病因。

耳鸣警惕肾虚

肾开窍于耳，若肾气不足，人会出现耳鸣症状。耳鸣指在正常情况下，人的耳朵长期有嗡嗡声、嘶嘶声。造成耳鸣的原因还有很多，比如风热侵袭耳部，耳内胀满、阻塞；情志不遂、肝火上扰。脾胃虚弱肾虚者，出现耳鸣症状，应用健脾益气药治疗。