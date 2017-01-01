揭！男人熬夜会不会肾虚

现如今，熬夜的人很多，尤其是年轻人，时间长了会有黑眼圈、就会过劳伤肾，引起诸多连锁反应，下面就跟着小编一起来了解下男生熬夜的危害，希望能对你有所帮助。

肾虚指肾脏精气阴阳不足。肾虚的种类有很多，其中最常见的是肾阴虚、肾阳虚。肾阳虚的症状为腰酸、四肢发冷、畏寒，甚至还有水肿，为“寒”的症状，性功能不好也会导致肾阳虚；肾阴虚的症状为“热”，主要有腰酸、燥热、盗汗、虚汗、头晕、耳鸣等。

现代科学证明，当人发生肾虚时，无论肾阴虚还是肾阳虚，都会导致人的免疫能力的降低，有更多的证据表明，肾虚发生时，肾脏的免疫能力降低，而肾脏的微循环系统亦会发生阻塞，肾络呈现不通。所以对于肾虚的治疗应防治结合。

熬夜也是很容易导致的肾虚的，熬夜的人很多，尤其是年轻人，时间长了会有黑眼圈、精神乏力等问题，一旦阴精耗损过多，就会过劳伤肾，引起诸多连锁反应。

中医认为黑色跟肾的功能有很大关系，所以有说法说黑色食物补肾，或是滋阴或是补阳。而黑眼圈则可能说明是肾气不足，当然这也要分情况，比如是可恢复性的黑眼圈多半是短时间内的熬夜或休息不好，而长期有黑眼圈就可能是肾阳虚了。

所以，年轻的男生不要以为自己身强力壮，经常熬夜不仅会肾虚，还很有可能会影响生育能力。所以保证足够的睡眠，养成健康的生活习惯很重要。

1、皮肤：熬夜对于身体的损害最为明显的就是皮肤，经常晚睡容易导致皮肤出现各种色斑、皱纹，并且肤质也会变得干燥起来。

2、眼睛：熬夜对男人的危害还表现在眼睛上，容易出现视力下降的情况。如果眼睛长时间疲劳没有获得足够的休息，那么眼睛就会出现暂时性的实力下降。如果通宵的熬夜，那么眼睛还会出现视力模糊等等严重后果。

3、肠胃：如果长时间晚睡会令男性的肠胃出现毛病，身体中的肠胃是非常敏感的，一有个风吹草动就会直接反映出来。如果晚睡或者熬夜，那么体内的胃酸就会分泌过度，引起胃疼、胃酸的情况出现，甚至有可能出现胃溃疡。

4、大脑：如果长时间熬夜，那么容易出现反映迟缓、记忆力下降、失眠、头痛等等情况的发生。这主要是由于如果大脑没有获得足够的休息事件，那么部分脑细胞就会加快死亡，脑细胞死亡的越多，那么大脑迟钝就会越明显，记忆力就会越差。

5、免疫力：熬夜的时候是人体抵抗力最差的时候，这个时候也是身体产生新细胞的高峰时期。熬夜令身体一直处于一个消耗的状态，这样身体对于外界的抵抗就一直处在一个工作的状态，修补的工作就要加倍，这样不利于提高身体的抵抗力。

6、性能力：长期熬夜容易破坏身体的生物钟，导致性激素分泌紊乱，甚至出现性功能障碍的情况，影响孕育下一代，令家庭关系失去和谐。