5种生活坏习惯会让你出现肾虚假象

并非简单地补充壮阳药物就可以。按照各人的情况，可分为肾阴不足、肾阳不足、肾津不足、肾气不足等。不同人的具体情况、病程不同，所对应的治疗方法也有所不同。中医讲究平衡，补错了、补过了，只会适得其反。因此，补肾之前，最 好让专业医生判断体质再调养。

这5种生活习惯会带来肾虚假象

现代人的生活压力大，许多人年纪轻轻也会出现一些疑似“肾虚”的表现，如手脚冰凉、脱发掉发、腰酸背痛、阳痿早泄等。李华锋表示，其实，这些表现不一定是真正的肾虚，有可能是不良生活习惯造成的。如果此时不找到疾病的根本原因就盲目补肾，是本末倒置的行为。“现代年轻人的5种不良的生活习惯，也会带来疑似肾虚的症状。”他表示。

首先，熬夜是一个常见的原因，熬夜伤肝很多人知道，而肝火过旺会导致肾水不足，影响肾功能，长此以往，就会导致肾虚。

其次，饮食习惯不好也会有影响。饮食不规律，常吃冷凉、反季节的食物不能滋养脾土，而脾土能克肾水，加上脾和肾分别为后天、先天之本，脾的津液代谢异常也会影响肾脏。

再次，心态不平和也会影响肾脏。这是很容易被忽略的一方面。现代人生活压力大、心情郁郁寡欢、欲望太多，也会通过心、肝等方面，影响肾脏。

最后，肾主纳气，肺气不降也会伤肾。久咳不愈、长期吸烟等，都对肾脏有一定的影响。另外，年轻人房事过频、纵欲过度也会伤肾。

如果是由于上面这些原因导致出现肾虚的症状，治疗的时候，就应该从改变生活习惯着手，才能治疾病之根本。当然，如果长期保持不良的生活习惯，长期损耗肾气，会带来真正的肾虚。

日常补肾养生以补“肾津”为主

“日常的补肾养生，我主张通过食疗方式。”李华锋说，如上所述，肾虚可以分很多种不清情况，如果以治疗疾病为目的，应当求助于医生作专业判断。普通人的日常补肾养生，建议以食疗为主而非药疗。

补肾常常与壮阳联系在一块，是不是意味着多吃温阳的食物，就能补肾呢？李华锋表示，他更建议选择阴阳偏性不明显的食物为好。例如体质是肾阴不足，补阳并不能对症，此类人群的重点并非补充温阳食物，而需要滋阴。针对大众人群的补肾，他建议可以选择补肾津的平和质食物，如枸杞子、核桃、冬虫夏草、肉苁蓉等。

年轻人补肾，除了可以选用平和质的食物之外，还要注重找到病因，以攻补肾。例如因为湿邪太重伤肾的行为，要通过化除湿邪来达到改善体质、养肾的目的。