男人多吃虾能补肾壮阳哦！

男性要怎样养肾护肾呢？这可跟传宗接代息息相关的，但是这个器官跟身体其他器官一样也是会随着年龄的增长，还有不良的生活习惯而变得衰弱的。肾功能减退怎么办呢？在饮食上吃什么好呢？

据医书记载，虾的主要功效为温肾阳，有治肾虚阳萎、畏寒体倦、腰膝酸软等症的作用。除了它的保健功能外，它的营养价值也是非常高的，不仅含有蛋白质、脂肪、碳水化合物，还含有丰富的微量元素，如钙、磷、铁、维生素A、硫胺素、核黄素、尼克酸等，现代药理研究话实，青虾肉提取物可使淋巴液中蛋白浓度升高，凝固性下降，脑导管淋巴流量显着增多，能增强机体的免疫力和性功能，能够抗早衰。

另外，常吃虾米还有以下神奇的保健功效：

1. 通乳：虾的通乳作用较强，并且富含磷、钙、对小儿、孕妇尤有补益功效;

2. 消除时差：日本大阪大学的科学家最近发现，虾体内的虾青素有助于消除因时差反应而产生的“时差症”;

3. 镇静：虾皮有镇静作用，常用来治疗神经衰弱、植物神经功能紊乱诸症;

而且，虾皮的还有一大特点是矿物质数量、种类丰富，除了含有陆生、淡水生物缺少的碘元素之外，它还有“钙库”之称，，每100克虾皮钙的含量为991毫克。

虾为什么这么被人所喜爱，也是由于它的烹调方式多样，可烧、可炒、可炖，亦可蒸成虾饼。而对于想壮阳补肾的男人来说，虾仁韭菜则是一道不可多得的美味。

虾仁韭菜

食材：虾米50g，韭菜250g

做法：

1. 把虾米洗净，沥干韭菜切成段，备用。

2. 热油锅，倒入虾米翻炒，加料酒。

3. 韭菜倒入锅中。

4. 翻炒加少许的盐。

5.出锅即可食用。