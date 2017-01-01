这样睡觉竟然能补肾养精

工作压力大会导致肾透??支，怎么补肾就成了人们讨论的热门话题。补肾的方式有很多，比如睡觉补肾或饮食补肾等等。把肾养好，才能每天朝气蓬勃有精神。想知道吃什么补肾以及补肾的食物吗？那就一起来看看吧。

古代中医认为，睡觉补肾最出奇效，但一定要懂得法要及注意事项方能领受其妙。怎样睡觉最补肾呢？

2种方式最补肾

1.还阳卧。

2.混元卧。

习练这2种方法的注意事项

1.还阳卧

身体自然平躺，髋关节放松，腿似环，两脚心相对，脚后跟最 好直对着会阴(如果能顶着会阴最 好)两手心放于大腿根部附近，掌心向着腹部。

仰卧由于着床面积大，压迫力较小，身体更容易放松。

身体的放松加上一定的姿势，可以很快的把阳气和肾气充盈起来。

肾阳气相当于命门的真火——一个生命力的大小关键就是看命门的阳气是否充足。

摆这个姿势，就是为了更有利于肾阳气的充足此式补肾的作用明显。

2.混元卧

把还阳卧再提高层次的练法是混无卧-仰卧，两脚心相对，腿似环，两手重叠或交叉轻轻的放在头上，手心对着头顶百合。

这个姿势既能补肾气又可放松头部，对失眠、神经衰弱有较好的治疗效果。

上面两臂围成一个圈，可以使肾气不往生殖器上走，而是拉到中脘的深处。

下面两腿围成一个圈，有利于周身气血沿腿循环到身体的当中。

这两种姿势，都会拉紧肝经和肾经，起到锻炼肝经和肾经的。

松开的前胯是练好还阳卧和混元卧功的前提。前胯不松，"卧"的时间不能持久，也不易入静。

为了更快地松胯，一般摆好卧功姿势后，可以先把两手放于两膝内侧，轻轻地一下一下推按。

坚持练一段时间前胯髋关节处就会松开-两膝可以平贴于床。到了这时候，在睡眠的状态，姿势也易变形。

初用这两个姿势睡觉，可能前胯没有松开，这时可以采取两膝下放书或毛毯的方式来过渡。

还阳卧与混元卧由于补肾的作用强，午时打盹让免疫力大增，午时是指上午十一点至下午一点，这时候太阳最猛烈。

相传这时阳气达到极限，阴气将会产生，因此在这个时候打个盹，会让你的免疫力大增。

社会竞争的激烈，生活节奏的加快，使得很多人埋头工作，无暇顾及午休。

其实，经过了一个上午的工作和学习，人体能量消耗较多，午饭后小睡一会儿能够有效补偿人体脑力、体力方面的消耗，对于健康是大有裨益的。

从生理学角度而言，人体脑细胞的兴奋一般可以持续4~5个小时，之后便会转入抑制状态。

特别是午饭后，消化道的血液供应明显增多，大脑的血液供应明显减少，从而导致随血流进入大脑的氧气和营养物质也相应减少。

于是人体的生物钟出现一次睡眠节律使人产生精神不振、昏昏欲睡的感觉。

此时，身体需要进行短时间的调整，以消除疲劳，恢复体力，稳定神经系统功能的平衡。

“午睡”是专家最推荐的“健康生活习惯”，不仅能大幅提升免疫力，还能迅速解乏，让心情和精力好上加好。

西班牙的商店，每到下午2点半都要关门，直到傍晚5点再开。

原来西班牙人参加“全民午睡运动”，每天铁定有2个半小时让大家好好睡午觉。

在美国，“学习午睡”已成为新时尚，很多公司都明文规定，鼓励员工在午间打个盹，借此振奋精神，应付下午更多的工作。

午后打盹3大好处

1.免疫力更高

免疫学专家说，午餐后为帮助消化，身体会自动改由副交感神经主导，这时睡个短觉，可以更有效刺激体内淋巴细胞，增强免疫细胞活跃性。

2.心脏更有力

西班牙医学研究显示，每天午睡30分钟，体内激素分泌更平衡，心血管系统疾病发病率也可减少30%。

3.心情更舒畅

美国哈佛大学心理学家写了一篇报道，刊载在新的《自然神经科学》期刊上，内容显示，午后打盹可改善心情，降低人体紧张度，缓解压力—效果就像睡了一整夜(8小时)。

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