人到中年，男性可以吃什么食物来补肾？

很多男性进入中年后，逐渐发现自己体力不支、精神容易疲劳，身体容易困倦，对性生活也有些力不从心。这些都是肾功能不好的表现，但又还没有到需要进医院治疗的地步，只需要我们日常注意休息，不要过度疲劳，另外，在饮食上可以多吃这些类型的食物，能够帮助我们补肾。

含有维生素A的食物：维生素A有助于提高人的免疫力，预防癌症，保护人的视力。中年男性饮食每天需要食用1000微克维生素A，但是过量食用对身体有害。含维生素A较多的食物有肝、乳制品、鱼类、西红柿、胡萝卜、杏、香瓜等。

含有维生素B6的食物：维生素B6有助于提高人体免疫力，可预防皮肤癌、肾结石等。它还能分解高半胱氨酸，此酸是脑中风的危险因素之一。男士一天需要2毫克维生素B6，相当于2根大香蕉的含量。含维生素B6较多的食物还有鸡肉、肝脏、马铃薯、梨等。

含有维生素E的食物：维生素E有延缓衰老和避免性功能衰退的作用。同时，维生素E是抗氧化剂，能阻止自由基对血管壁的损害，从而预防动脉粥样硬化、冠心病。谷胚、蛋黄、坚果、植物油、鸡肉、花生、芝麻中都含有维生素E。中年人不要害怕吃蛋黄，每天一个鸡蛋利多弊少。

含有镁的食物：镁有助于调节人的心脏活动、降低血压、预防心脏病、提高男士的生育能力。在中年男性饮食中建议男士早餐应吃2碗加牛奶的燕麦粥和1个香蕉。含镁较多的食物有大豆、烤马铃薯、核桃仁、燕麦粥、通心粉、叶菜和海产品。