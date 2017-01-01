汇仁牌肾宝片是在《丹溪心法》五子衍宗丸，《和剂局方》四.君子汤，以及《景岳全书》五福饮的基础上加温肾益精之品组成。

【丹溪心法】

（公元1347年）元-朱震亨（彦修、丹溪）著。五卷。分100门，包括外感、内伤、外症、妇科、幼科等，前有十二症见证等六篇，后附“丹溪翁传”。

五子衍宗方（丸）

【处方】枸杞子、菟丝子（炒）、覆盆子、五味子（蒸）、车前子（盐炒）

【炮制】以上五味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末用炼蜜35~50g加适量的水泛丸，干燥，制成水蜜丸；或加炼蜜80~90g，制成小蜜丸或大蜜丸，即得。

【功能主治】补肾益精。用于肾虚腰痛，尿后余沥，遗精早泄，阳痿不育。

【用法用量】口服，水蜜丸一次6g，小蜜丸一次9g，大蜜丸一次一丸，一日2次。

【规格】大蜜丸每丸重9g

【摘录】中国药典

作者的地位

丹溪师从杭州名医罗知悌学习刘完素、张从正、李杲三家之说，在前贤创新理论启发下，创“阳有余，阴不足”理论，在养生方面主张护惜阴精，治病方面力倡滋阴降火，治疗杂病以气、血、痰、郁立论，对中医学理论的丰富和发展作出了重要贡献。

【景岳全书】

（公元1624年）明-张介宾（景岳）著。六十四卷。包括医论、诊断、本草、方剂、临床各科等。主张人的生气以阳为生，阳难得而易失，既失而难复，所以主张温补。

五福饮

【处方】人参6克（心）、熟地黄9克（肾）、当归6~9克（肝）、白术（炒）4.5克（肺）、炙甘草3克（脾）

【功能主治】治五脏气血亏损

【用法用量】水400毫升，煎取280毫升，空腹时温服。

【摘录】景岳全书

景岳全书的中医药地位

《景岳全书》，综合性医书。六十四卷。明.张介宾撰于1624年。全书分传忠录、脉神章、伤寒典、杂证谟、妇人规、小儿则、麻疹论、痘疹诠、外科钤、本草正、新方、古方、外科方等。全书取材广泛，择取诸家精要，对内外妇儿等各科临床辨证论治作了较系统的分析。全面论述了中医基础理论，用辩证法的观点论述了阴阳在中医理论中的重要地位和二者之间的对立统一关系。并充分阐发他“阳非有余，真阴不足”的学说和经验。治法以温补为主，创制新方二卷。立论和治法有独到之处。

【太平惠民和剂局方】

（公元1152年）宋-陈师文等撰（太平惠民和剂局所）。十卷。收集当时医家及民间常用有效方剂，剂型多用丸散，便于服用保存，是当时的配方手册。

四.君子汤

【出处】 《太平惠民和剂局方》

【组成】 人参（9克） 白术（9克） 茯苓（9克）炙甘草（6克）

【功用】 益气健脾。

【主治】 脾胃气虚证。面色萎白，语声低微，气短乏力，食少便溏，舌淡苔白，脉虚弱。（该方常用于慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡等属脾气虚者。）

【用法】 上为细末。每服（15克），水一盏，煎至七分，通口服，不拘时候；入盐少许，白汤点亦得（现代用法：水煎服）。

四.君子汤方源

四.君子汤，是人参、白术、茯苓、甘草四味基本中草药为主的古方剂，主治脾胃气虚。该方为治疗脾胃气虚证的基础方，後世众多补脾益气方剂多从此方衍化而来。临床应用以面白食少，气短乏力，舌淡苔白，脉虚弱为辨证要点。四.君子汤是从《伤寒论》中的“理中丸”脱胎，把原方中秉性燥烈的干姜去掉，换成了性质平和的茯苓，由驱除大寒变成温补中气。方中只人参、白术、茯苓、甘草四味，不热不燥，适度施力，从了“君子致中和”的古意。

注：太平惠明和剂局方为宋代官修方书