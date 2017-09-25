　　汇仁药业企业荣誉：

2001年，汇仁名列中国中成药企业销售收入第4位、在6000多家制药企业中名列第11位、跻身于“中国民营企业500强”第67位；

2002年，总裁陈年代荣获全国“五一”劳动奖章；

2002年2月，“汇仁”商标认定为“中国驰名商标”，被中国药店杂志社评为“店员推荐率高品牌”；

2003年7月，陈年代总裁荣膺首届江西省年度“十大经济人物”；

2003年，汇仁荣获“农业产业化江西省重点龙头企业”称号；

2003年，陈年代总裁当选为十届全国人大代表；

2004年9月，汇仁被国家有关部门审定为第三批农业产业化国家重点龙头企业；

2004年11月，在浙江杭州举办的第二届浙江中国民营企业峰会上，汇仁评为“中国最具竞争力民营企业50强”；

2004年12月，陈年代总裁喜获由中央统战部、国家发改委、人事部、国家工商总局和全国工商联颁发的“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号；

2004年，汇仁销售收入25.43亿元，排名列全国医药企业第11位、全国中成药企业第2位；

2006年，由世界品牌实验室和世界经理人周刊联合举办的2006年（第三届）世界品牌大会在北京人民大会堂举行。汇仁品牌以12.9亿元人民币的品牌价值入选“中国最具价值品牌”，在中国品牌500强排行榜中位列第389位；

2006年，汇仁被南昌市委、市政府列为南昌市40户重点工业企业，排名第四；

2006年，国家统计局社会科技司对大中型工业企业科技创新能力进行首次全面盘点，汇仁跻身2005年度“全国创新能力行业十强”，并位居中成药第二位；

2006年，中国社会科学院民营经济研究中心经过社会公众投票和自主创新能力指数模型计算后，最终确定汇仁跻身“中国民营企业自主创新能力50强”；

2006年，按主营业务收入和企业利税综合排序，省经贸委和省统计局联合向社会发布江西工业企业100强排行榜，汇仁雄踞第12位；

2006年，汇仁被中国工业经济联合会企业工作委员会、中国工业报社评为2006年度中国中成药制药行业排头兵企业；

2006年，汇仁工商合计实现营业收入35亿元，是江西省医药行业营业收入首家突破30亿元大关的企业，已成为江西省医药行业发展的领头羊；

2007年2月9日，江西省政府在南昌隆重召开表彰大会，表彰非公有制经济先进单位和个人。汇仁继2004年后再次荣登“全省先进非公有制企业”榜首。

2007年6月25日，世界品牌实验室发布了“2007中国500强最具价值品牌”排行榜，江西共有三家企业上榜。其中，汇仁品牌第二次蝉联“中国500强最具价值品牌”桂冠，品牌价值评估为12.62亿元。

2007年6月29日，省政府在江西艺术剧院隆重召开2006年度工业崛起奖励表彰电视电话会议，省委书记、省长吴新雄等领导出席。汇仁被授予“江西工业崛起十强企业”荣誉称号。

2007年9月9日上午，南昌市委、市政府隆重召开了2006年度全市工业发展暨表彰大会，汇仁凭借良好的经营业绩，以及对南昌市工业经济发展作出的突出贡献，再次入选2006年度南昌工业销售、纳税二十强企业；同时集团董事长兼总裁陈年代评为“南昌市工业经济十大突出贡献企业家”。 2007年11月17日，第五届中国民营企业峰会隆重开幕。经过公众投票和科学指数模型计算，汇仁等知名民营企业在本次峰会上被评为“中国民营企业人力资本竞争力50强”。标志着汇仁迈进了全国一流民营企业的行列，同时标志着汇仁在创业创新、提高综合竞争力、可持续发展方面取得了突破性进展。

2007年12月8日，由江西日报社、省社科院、省工商联共同主办，江西日报社、大江网承办的首届“中国十大杰出赣商”评选颁奖典礼隆重举行。江西省委常委、省政府副省长赵智勇出席颁奖典礼，并为“首届中国十大杰出赣商”汇仁董事长兼总裁陈年代等10人颁奖。其中，陈年代董事长兼总裁还荣获“建设江西特别贡献奖”。

2008年3月27日下午，南昌市工商业联合会、南昌市光彩事业促进会在市委第1会议室召开了南昌市非公经济人士抗击雪灾捐赠表彰大会，会上汇仁喜获“突出贡献奖”。

2008年4月10日上午，2007年度全省优秀企业家表彰大会在南昌召开，集团董事长兼总裁陈年代等39位江西优秀企业家被省政府授予 “2007年度江西省优秀企业家” 荣誉称号，并享受省级劳动模范待遇。

2008年4月23日下午，首届南昌市慈善大会在红谷滩会议中心举行，由市民政局、南昌日报社、南昌慈善总会联合发起的南昌市“十大慈善单位”和“十大慈善人物”评选活动结果揭晓，集团董事长兼总裁陈年代当选为南昌“十大慈善人物”。

2008年5月24日，在2008年全国企业家活动日上，由中国企业联合会、中国企业家协会组织的第七届全国优秀创业家评选已圆满结束，集团董事长兼总裁陈年代当选为第七届全国优秀创业企业家。此次全国共有70位企业家获此表彰，江西省仅有四人获此殊荣。

2008年6月12日，在南昌市科协工作会议上，汇仁科协获“南昌市二○○七年度企业科协工作优胜单位”荣誉称号。

2008年6月27日上午，一年一度的全国性科技盛会——第七届中国科学家论坛在北京人民大会堂隆重开幕。在此次盛会上，汇仁荣获2008中国民营科技企业500强第14强。

2008年11月25日，改革开放30周年江西省十大杰出建设者及20名优秀建设者表彰大会在南昌滨江宾馆综合楼召开。集团董事长兼总裁陈年代被授予江西省“十大杰出建设者”荣誉称号。

2008年12月，集团董事长兼总裁陈年代当选2007年度“南昌工业经济十大突出贡献企业家”；集团入选“2007年度南昌工业企业销售20强”及“2007年度南昌工业企业纳税20强”

截至2016年底，汇仁共取得药品批准文号 119 个，其中肾宝片为国家二级中药保护品种，保护期自 2016 年 1 月 18 日起至 2023 年 1 月 18 日止。汇仁另拥有品种11 个、新药品种 14 个，入选《国家医保目录》的品种 69个。自设立以来发行人承担“肾宝片剂的开发与创新研究”、“开放式中药制剂中试技术服务平台建设”等 11 项国家医药项目，目前汇仁拥有专利权 112 项，其中发明专利 78 项。汇仁遵循中药现代化发展趋势，持续开发、创新生产工艺，掌握了螺旋振动流化干燥技术、中药指纹图谱技术、膜分离技术等多项先进技术， 在降低生产成本的同时提高生产效率，并有效提高产品的稳定性和均一性。

“汇仁”是具有全国影响力的知名品牌。汇仁于 2009 年被江西省医药行业协会评为江西省医药行业十强企业。“汇仁”商标被国家工商行政总局商标局认定为中国驰名商标，亦于 2015 年被江西省工商行政管理局和江西省著名商标认定委员会评为江西省著名商标。近年来，汇仁积极优化产品结构，拓展汇仁肾宝的剂型类别，推出汇仁肾宝片产品，同时不断优化市场营销模式，在全国范围内健全和完善销售渠道，实现了汇仁肾宝在报告期内的快速增长。

汇仁药业企业荣誉：