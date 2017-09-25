遵循科学生产标准

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以淫羊藿为例：

淫羊藿—喜阴的多年生草本植物，适宜在湿润的环境中生长，怕旱也怕涝；多分布于海拔在450～2000米的低、中山地的灌丛、疏林或林缘半阴遮荫度50-65％左右的环境中。最适合在土层深厚、有机质含量高、排水良好、坡度35℃以下、微酸性土壤，温度25-30℃，年降雨量600-1000mm环境中生长。其种子萌芽习性与细辛较为接近，干种子发芽率极低，必须采取适当处理后（如赤霉素）才能播种，播种后于翌春出苗。花期在5-6月，果期在6-8月。8月份是淫羊藿生长发育好，营养物质积累最 高的季节，而且药效强，可在此时采收。

遵从古方原则配伍

汇仁肾宝片22味中药介绍

遵守智能制造工艺

工业4.0智能制造

什么是工业4.0？

“工业4.0”是德国政府《高技术战略》中十大未来项目，被认为是继以蒸汽机广泛应用为标志??的第 一次工业??革命、以电气化为标志的第二次工业革命和以自动化为标志的第三次工业革命之后，以智能制造为主导的第四次工业革命。

美国国家科技委员会发布了《先进制造业国家战略计划》报告，将促进先进制造业发展提高到了国家战略层面。次月，美国总统奥巴马提出创建“国家制造业创新网络 （NNMI）”，以帮助消除本土研发活动和制造技术创新发展之间的割裂，重振美国制造业竞争力。

2015年5月19日我国国务院正式印发《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略，这是我国实施制造强国战略第 一个十年的行动纲领。国家工信委编制了工业强国三步走发展刚要，以及六部委联合发布的《医药工业发展规划指南》

汇仁的工业4.0-智能制造