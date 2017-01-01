?? 前 言

为保障地黄药材质量，依据公司“地黄药材规范化种植研究”成果，结合国家药典和外经贸部颁布的《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》及有关研究文献资料，按照国家药品监督管理局制定的《中药材生产质量管理规范》要求，制订《地黄规范化生产技术标准操作规程》SOP，适用于地黄药材。本标准自2016年5月1日起实施，有效期为三年。

本标准由江西汇仁药业股份有限公司起草。

本标准起草人：马强

地黄规范化生产标准操作规程

StandardOperating Procedure for Rehmannia glutinosa Cultivating Medical Material

1、总则

1.1目的

为保证中药材质量，促进中药标准化、现代化，依据地黄药材生长特点和国家药监局《中药材生产质量管理规范》的要求，制订本标准操作规程（SOP）。

1.2内容

本规程内容包括：总则，种植的适宜区域、种源、种苗繁育、大田栽培、田间管理、病虫害防治、采收与初加工、质量标准、包装运输与贮藏、人员与设备、文件管理等，是地黄药材生产和质量管理的具体操作方法。

1.3原则

种植者应运用本标准操作规程管理和质量监控手段，保护生态环境，实现资源的可持续利用。

1.4适用范围

本规程适用于山东省牡丹区马岭岗镇及周边适生地区地黄的种植生产。

1.5引用标准

1.5.1GB3095-1996 《环境空气质量标准》

1.5.2GBl5618-1995 《土壤环境质量标准》

1.5.3GB5084-1992 《农田灌溉水质标准》

1.5.4GB4285-1989《农药安全使用标准》

1.5.5NY／T-393-2000 《生产绿色食品的农药使用准则》

1.5.6NY／T-394-2000《生产绿色食品的肥料使用准则》

1.5.7中华人民共和国对外贸易经济合作部WM-2001《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》(2001年)

1.5.8《中华人民共和国药典》2015年版一部

2、定义

本规程是根据国家《中药材生产质量管理规范》(试行)的要求，为控制影响地黄药材质量的各个生产环节因素，增强生产技术的可操作性而制订的地黄药材生产操作全过程。

SOP标准操作规程(Standard OperatingProcedure)的英文名缩写，它是企业或种植基地者依据中药材GAP的规范，在总结前人经验的基础上，通过科学的研究、试验示范及生产，根据不同的生产品种、环境特点制定出的操作规程。

本规程是根据国家食品药品监督管理局颁布的《中药材生产质量管理规范》(试行)的要求，为控制影响地黄药材质量的各个生产环节因素，保证药材质量安全、有效、可控、稳定，增强生产技术的可操作性，而制订的地黄生产操作全过程。

中药材GAP产品：指在生态环境质量符合规定标准的产地，生产过程中不使用任何有害化学合成物质或允许限量使用规定的化学合成物质，按符合中药材GAP要求的生产操作规程生产、加工，产品质量及包装经检测、检查符合GAF，要求和国家药典标准，并经专门机构认定，许可使用中药材GAP产品标志的产品。

3、生长环境条件

3.1生长环境条件要求

地黄为喜阳植物， 整个生育期要求阳光充足， 黄淮流域年日照2500h， 年 平均气温为13～14℃， 很适宜地黄生长。地黄有一定的抗旱能力， 适宜生长于微碱性土壤，以土层深厚、蔬松、透水性良好的砂质壤土为宜。地黄喜欢日气温温差较大的气候，耐寒性较强， 种苗在大田能安全越冬。

中药材GAP基地环境要求符合国家《中药材生产质量管理规范(GAP)》有关规定，确保环境不受污染，一是远离工矿作业区，避免和防止工业“三废”对药材生产造成的污染：二是要选择生产基地时应先对基地环境质量评价，基地以及周边环境发生变化时应及时监测。要求生产基地环境空气质量达到GB3095-1996的二级标准以上，土壤环境质量达到GBl5618-1995的二级标准，灌溉用水达到GB5084-1992《农田灌溉水质标准》中二类(旱作)的标准。

3.2生产基地的自然环境

3.2.1地貌：地黄种植基地马岭岗位于黄河冲积平原上。牡丹区位于山东省西南部，东经114°48″—116°24″，北纬30°39″—35°53″。西北临黄河，境内为低丘陵地形。

3.2.2土壤：土壤以沙壤、轻壤为主，沙壤主要分布在原解元集乡以南的大部分、原马岭岗镇中东部；轻壤主要分布在原解元集乡的白杨张和郭庄寨一带。

3.2.3气候：牡丹区马岭岗镇位属于暖温带季风气候、日照充足、四季分明、热量较多、年平均气温13.6℃，平均日照2579小时，平均雨量681.1毫米。

3.2.4 基地环境的检测：自然环境优越，即便县城的大气、水、土壤环境都符合国家标准，基地大气中的二氧化硫、总悬浮颗粒、二氧化氮等指标，无论是日平均或小时平均值，均未超过《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)所规定的浓度限值二级标准；灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)中的早作二类标准；药材基地土壤质量的镉、砷、铜、铅、铬、锌、汞等达到《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)中的二级质量标准以上。

4、种植品种选择

本规程适用的地黄为玄参科多年生植物地黄物Rehmanniaglutinosa Libosch.， 别名： 生地、生地黄。

在大田栽培中，有许多栽培品种， 如“金状元”、“小黑英”、“北京一号”等，另外，通过植物组织培养获得的品种如“茎尖216 号”、“抗育2831”、“叶繁2829”等， 这些都是优质的地黄品种。

5、种植技术

5.1留种技术

可采用优选单株， 一年两代无性繁殖的方法。即春种地黄， 大薯刨出， 在次倒栽， 长至次年春天刨出块根， 即可作种根用于大田。也可采用茎尖培养、叶片培养技术， 使传统老品种恢复优良特性， 再按上述方式繁育。新品种的培育还可以采用有性杂交、种子育苗等， 经多次筛选的方法获得。

5.2栽种

5.2.1、选地整地

栽培地黄应选向阳、无荫蔽， 而且周围没有高杆作物的地块;春栽地黄可选玉米、大豆、蔬菜等作物为前茬地块， 夏栽可在麦收后立即整地栽种。不论春栽还是夏栽， 均以高垄种植为宜。一般方法是： 深耕细耙之后， 按南北向扶高垄， 一垄一沟共宽100cm，沟深20cm ，垄面净宽70cm ， 栽3行。整地时应施足底肥， 每亩施圈肥3000～5000kg， 饼肥150～200kg， 尿素30 kg， 磷肥40kg， 钾肥15kg。

5.2.2、定植

5.2.2.1密度：按行株距25cm×25cm定植挖穴栽植，每亩约栽7500株。

5.2.2.2时间：春栽为“清明”至“谷雨”之间，夏栽为“夏至”前后。

5.2.2.3方法

栽种时在垄或畦上开沟，沟距25cm，每隔25cm，放种栽一节，覆土3～4cm，压实表土后浇水。每垄种2行，每畦3～4行，苗出齐后，选阴雨天补苗，栽后1月左右匀苗，每穴留1株健苗，封行前，浅薅2-3次，并铲去陆续生出的多余苗。

5.3.l、中耕除草

垄沟内可用工具锄草，高畦上面因地黄种植密度过大，怕伤根，可人工拔草或用小铲边松土边除草。

5.3.2、施肥

地黄苗期需氮肥较多，如果种植前已按前述标准施足底肥，苗期则不必追肥。8～9月份，地黄进入块根快速膨大期，各种营养的需要量都较大，应追肥。用专用追肥器或用一根直径4cm左右的木棍或铁棍，在株旁扎洞，深约 15cm，放入适量复合肥，一般每亩可追施二胺30kg，或磷钾复合肥30kg。如底肥未施足，6～7月间追施豆饼200kg。

5.3.3、浇水

地黄生长前期需水较多，应适当浇水， 促使苗情旺盛。而在生长中、后期， 块根开始形成，此后应严格注意排涝防积水，不是特别干旱一般不用浇水。以下两种情况应注意浇水：一是持久干旱，地黄叶片萎蔫下垂至傍晚而不能挺立;二是伏天 阵雨过后，水气高温蒸腾，地黄会因青蔹病而大面积死亡，采用浇灌井水以降地温。

5.4病虫害防治

5.4.1、主要病害

地黄斑枯病、轮纹病、干腐病这些都是真菌病原引起的病害，对产量影响很大。

5.4.1.2防治方法：栽种前对掰段的种根用600倍多菌灵液或托布津浸泡4h， 取出晾晒一天后下种;也可于7～9月份每20d喷洒一次“青链霉素混合液”; 该液配制方法是：50kg清水，加80万单位的青链霉素各10支，喷洒在一亩地黄植株上，喷洒时间宜在傍晚前。

6、采收加工

6.1采收

当果实表面由青色而呈淡黄色，手指掐有硬质感，树下刚发现有掉粒时，即为最 佳采收期。本地为8月上中旬。采时用手连青色果柄一同折下，放入篮子或蛇皮袋内，尽快运到水泥晒场摊晒。

6.2产地加工

春栽地黄一般在“霜降”前后收刨，此时，地上大部分叶片已枯萎， 茎上有叶痕40～50个，顶端心叶有3～5枚; 夏栽地黄经霜后尚有10多枚叶片不枯萎，显青紫色，可适当晚刨10～15d。用耙钩或铁锨顺行将地黄刨出即可。注意，尽量不要碰伤或切断地黄，以免影响等级。除去芦头、须根及泥沙，鲜用；或将地黄缓缓烘焙至约八成干。前者习称“鲜地黄”，后者习称“生地黄”。

7.质量标准

根据《中国药典》2015年版一部、企业标准和购销合同，按每批件数的5％随机抽检样品。

7.1 药材质量标准

7.1.1外观性状

鲜地黄呈纺锤形或条状，长8?24cm，直径2?9cm外皮薄，表面浅红黄色，具弯曲的纵皱紋、芽痕、 横长皮孔样突起及不规则疤痕。肉质，易断，断面皮部潢黄白色，可见橘红色油点，木部黄白色，导管呈放射状排列。气微，味微甜、

生地黄多呈不规则的团块状或投圆形，中间膨大，两端稍细，有的细小，长条状，稍扁而扭曲，长 6?12cm，直径2?6cm。表面棕黑色或棕灰色，极皱缩， 具不规则的横曲纹。体重，质较软而韧，不易折断，断面棕黑色或乌黑色，有光泽，具黏性。气微，味微甜。

7.1.2鉴别

参见2015版《中国药典》。

7.1.3内在质量

重金属含量指标：据国家农业部食品质量监督检测中心检测结果，按本规程生产出的地黄商品中重金属As和Pb 的含量分别为0.1mg/kg和0.35 mg/kg。

农药残留限量指标：据国家农业部食品质量监督检测中心检测结果，按本规程生产出的地黄商品中农药DDT 和六六六残留未检出。

7.1.4浸出物：照水溶性浸出物测定法（通则2201)项下的冷浸法测定，不得少于65.0%。

7.1.5 水分生地黄不得过15.0%(通则0832第二法）。

总灰分不得过8.0%(通则2302) 。

酸不溶性灰分不得过3.0%(通则2302)。

7.1.6地黄按干燥品计算含梓醇（C15H22O10）不得少于0.20%，含毛蕊花糠苷(C29H36O15)不得少于0.020%。

8、包装、运输及贮藏

8.1 包装

8.1.1 选用不易破损的包装，以保证药材在运输、储藏、使用过程中的质量。

8.1.2 发送中药材必须有包装，标签应标明药材品名、产地、采收日期及注意事项等。

8.2 运输

运输工具或容器应有较好的通气性，运输过程应防止日晒、雨淋、潮湿、损坏、污染

8.3 贮藏

8.3.1 选择防冻、通风、干燥、无污染的环境，做专用仓库，并采用控温（30℃）以下，控湿技术（相对湿度70％～75％），??彻 底??灭菌，防止霉变。

8.3.2 贮藏时要注意消灭虫源，防止发生虫蛀。

9、人员和设备

9.1 人员

9.1.1 从事中药材生产的人员均具有基本的中药学、农学常识，并经过生产技术，安全及卫生学知识培训。

9.1.2 从事田间工作的人员应熟悉栽培技术，特别是农药的施用及防护技术。

9.1.3 从事加工、包装、检验人员应定期进行健康检查，患有传染病、皮肤病、外伤性疾病等不得从事直接接触药材的工作。

9.1.4 对从事药材生产的有关人员应定期培训与考核。

9.2 设备

9.2.1 药材生产单位应备齐药材生产必须的设备。

9.2.2 企业生产和检验用的仪器、仪表、量具、衡器等适用范围和精密度应符合生产和检验的要求，有明显的状态标志，并定期校验。

10、文件管理

10.1 文件

10.1.1 生产企业应有生产管理、质量管理标准操作规程。

10.1.2 药材生产全过程的详细记录。

10.2 管理

将上述文件资料全部归入档案收载。

10.2.1 由具有一定文化而且责任心强的人员作为记录员专门记录。

10.2.2 档案保管员要掌握档案分类和保管的基本知识。

10.2.3 记录员、档案保管员要求由相对固定的专人负责。

10.3 文件的保留时间??

至少10年。