前 言

?? 为保障山药药材质量，依据公司“山药药材规范化种植研究”成果，结合国家药典和外经贸部颁布的《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》及有关研究文献资料，按照国家药品监督管理局制定的《中药材生产质量管理规范》要求，制订《山药规范化生产技术标准操作规程》SOP，适用于山药药材。本标准自2016年5月1日起实施，有效期为三年。

本标准由江西汇仁药业股份有限公司起草。

本标准起草人：马强

怀山药规范化生产标准操作规程

StandardOperating Procedure for Dioscorea opposita Thunb. Cultivating Medical Material

1、总则

1.1目的

为保证中药材质量，促进中药标准化、现代化，依据怀山药药材生长特点和国家药监局《中药材生产质量管理规范》的要求，制订本标准操作规程（SOP）。

1.2内容

本规程内容包括：总则，种植的适宜区域、种源、种苗繁育、大田栽培、田间管理、病虫害防治、采收与初加工、质量标准、包装运输与贮藏、人员与设备、文件管理等，是怀山药药材生产和质量管理的具体操作方法。

1.3原则

种植者应运用本标准操作规程管理和质量监控手段，保护生态环境，实现资源的可持续利用。

1.4适用范围

本规程适用于河南省焦作市及周边适生地区怀山药的种植生产。

1.5引用标准

1.5.1GB3095-1996 《环境空气质量标准》

1.5.2GBl5618-1995 《土壤环境质量标准》

1.5.3GB5084-1992 《农田灌溉水质标准》

1.5.4GB4285-1989《农药安全使用标准》

1.5.5NY／T-393-2000 《生产绿色食品的农药使用准则》

1.5.6NY／T-394-2000《生产绿色食品的肥料使用准则》

1.5.7中华人民共和国对外贸易经济合作部WM-2001《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》(2001年)

1.5.8《中华人民共和国药典》2015年版一部

2、定义

本规程是根据国家《中药材生产质量管理规范》(试行)的要求，为控制影响怀山药药材质量的各个生产环节因素，增强生产技术的可操作性而制订的怀山药药材生产操作全过程。

SOP标准操作规程(Standard OperatingProcedure)的英文名缩写，它是企业或种植基地者依据中药材GAP的规范，在总结前人经验的基础上，通过科学的研究、试验示范及生产，根据不同的生产品种、环境特点制定出的操作规程。

本规程是根据国家食品药品监督管理局颁布的《中药材生产质量管理规范》(试行)的要求，为控制影响怀山药药材质量的各个生产环节因素，保证药材质量安全、有效、可控、稳定，增强生产技术的可操作性，而制订的怀山药生产操作全过程。

中药材GAP产品：指在生态环境质量符合规定标准的产地，生产过程中不使用任何有害化学合成物质或允许限量使用规定的化学合成物质，按符合中药材GAP要求的生产操作规程生产、加工，产品质量及包装经检测、检查符合GAF，要求和国家药典标准，并经专门机构认定，许可使用中药材GAP产品标志的产品。

3、生长环境条件

3.1生长环境条件要求

怀山药以块根入药，要求土层深厚，养分含量高，保水肥力较强，排灌条件良好的两合土、沙壤 土为主，土壤粘重不利于怀山药商品性生产，其土壤养分含量为：有机质1．5～1．8％，全氮0．08—0．10％，速效氮60～80ppm，速效磷20—30ppm，速效钾150～200ppm，pH值7．2～7。

中药材GAP基地环境要求符合国家《中药材生产质量管理规范(GAP)》有关规定，确保环境不受污染，一是远离工矿作业区，避免和防止工业“三废”对药材生产造成的污染：二是要选择生产基地时应先对基地环境质量评价，基地以及周边环境发生变化时应及时监测。要求生产基地环境空气质量达到GB3095-1996的二级标准以上，土壤环境质量达到GBl5618-1995的二级标准，灌溉用水达到GB5084-1992《农田灌溉水质标准》中二类的标准。

3.2生产基地的自然环境

3.2.1地貌：由于怀山药的 道地性限制，局限于北纬３４°４８' １０"～３５°2９' ３０"，东经１１２°０１' ５０"～１１３°３８' ３０"之间焦作市辖区内。本 区为暖温带大陆性季风气候，年内四季分明，冬春 干旱、夏秋季多雨。。

3.2.2土壤：两合土和沙壤土为主。

3.2.3气候：河南省焦作市属暖温带大陆性季风气候，年内四季分明，冬春 干旱、夏秋季多雨。年平均日照时数为2484 h，年日照率为54％，全区年平均气温14．1～14．9℃，全年有效积温(≥10℃)为4632 ～4875℃，无霜期为215～240d，年降雨雨量550～700mm。

3.2.4 基地环境的检测：根据焦作当地开展过的有关环境监测资料，自然环境优越，大气、水、土壤环境都符合国家标准，基地大气中的二氧化硫、总悬浮颗粒、二氧化氮等指标，无论是日平均或小时平均值，均未超过《环境空气质量标准》 (GB3095-1996)所规定的浓度限值二级标准；灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)中的早作二类标准；药材基地土壤质量的镉、砷、铜、铅、铬、锌、汞等达到《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)中的二级质量标准以上。

4、种植品种选择

种植的怀山药经鉴定为：薯蓣科植物薯蓣Dioscorea opposita Thunb.的干燥根茎。

5、种植技术

5.1繁殖方法

主要是用芦头和珠芽繁殖。

芦头是山药收获时根茎的上端部分，是山药大田生产上惟一的繁殖材料，芦头多年连续使用容易引起退化，一般23年更新一次。

⑴芦头繁殖

10月份挖出根，选颈短、芽头饱满，粗壮无病虫害的山药芦头，16～20厘米长折下，于日光下略晒2～3天使伤口愈合，放在室内或室外挖坑，坑的深度及盖上厚度以使芦头不受冻为度。温度5℃左右为好。化冻后施足基肥，深翻26～33厘米，耕细整平，做成平畦或高垄，行距33～50厘米，株距16～20厘米，沟深16厘米，施腐熟的粪土和覆土，稍加镇压，栽后浇水。未出苗前用齿耙破除地表板结，保持畦面湿润，约15～20天出苗。

⑵珠芽繁殖

10月地上部黄了摘下珠芽(山药豆)放在室外用干沙贮藏，春天3月中、下旬取出，稍晒即可进行播种。行距20～26厘米，株距10厘米，沟深6厘米，栽2～3粒山药豆，覆土6厘米。半月后出苗，秋天挖出作种栽。

5.2栽种

5.2.1、选地整地

选择疏松肥沃的、排水良好的沙质壤土和无有积水黏土，而且疏松紧密品质好，但产量低，背风向阳的地栽培为宜，然后冬翻66厘米左右，施足基肥5000千克，深翻50～60厘米，春季浅耕15～20厘米。播前浇透底水，整地作畦，多数采用垄作，垄宽120厘米，两垄间的沟作排水、灌溉。

5.2.2、定植

5.2.2.1密度：株行距90×100cm，每亩约栽7000株。

5.2.2.2时间：种植时间以春季4月中旬为宜。

5.2.2.3方法

种植：行株距90厘米×100厘米，开沟种植后覆土3～5cm，蹲实保墒即可。在四周要挖排水沟，并于外沟相通，尤其是开沟种植更为重要，保证雨季排水畅通，不致塌沟。

5.3田间管理

5.3.l、中耕除草

怀山药出苗后应及时锄草，避免与山药争夺养分。前期可浅锄，后期以人工拔除为主。

5.3.2、搭架

山药搭架有利于通风透光、提高产量，减弱病虫危害。一般出苗后即可扎杆搭架，杆高1.5m左右，每株一根，在距地面1～1.2m处交叉捆牢。

5.3.3、适量浇水

山药种植前浇一次底墒水，种植后墒情不足时 可补浇一次小水，保证山药正常出苗，有条件的以喷灌最 好。山药上满架后应结合追肥进行浇水，注意立秋前浇水要少要小，促使块根下扎，立秋以后(8月中旬)，可灌一次大水(也叫拦头水)，有利于山药膨大。开沟种植要注意防止塌沟。

5.4病虫害防治

5.4.1、病害

⑴炭疽病

雨季严重，危害茎叶子，在茎叶上产生褐色略下陷的小斑，有不规则轮纹，有小黑点。

防治方法：收后打扫田间卫生，把残枝落叶烧毁，栽时用1：1：150波水多液浸根10分钟，发生或喷65%代森锌500倍或50%退菌特800～100倍液，7天1次，连打2～3次。

⑵褐斑病

雨季有积水时发生，主要危害叶子。使叶子上长有不规则的褐色小黑点，而后叶穿孔。

防治方法：轮作、清洁田园。发病初期喷65%代森锌500倍液或50%二硝散200倍液，7天1次，连打2～3次。

5.4.2、虫害

地下害虫和叶蜂是怀山药常见的虫害，未进行土壤处理的在甩条期(5月中旬至6月上旬)可用80％敌百虫可湿性粉剂100 g，加少量水拌炒过的麸皮5kg，于傍晚撒施，诱杀地老虎、蝼蛄，或40～50％乐果乳油100mL兑水5kg拌50kg炒至糊香的饵料(麦麸、豆饼或玉米碎粒等)，每隔2～3m刨一个碗口大的坑，放一撮毒饵后覆土，每亩用饵料1．5～2kg，诱杀蝼蛄和蛴螬。防治叶峰，应在1～2龄幼虫盛发期，选用50％辛硫磷乳油1000倍液，2．5％敌杀死喷洒灭虫。

6、采收加工

霜降后叶片枯落时，即可收获，也可在地越冬来春收获，切去根头，洗净，除去外皮和须根，干燥，习称“毛山药片”;或除去外皮，趁鲜切厚片，干燥，称为“山药片”;也有选择肥大顺直的干燥山药，置淸水中，浸至无干心，闷透，切齐两端，用木板搓成圆柱状，晒干，打光，习称“光山药”。

7.质量标准

根据《中国药典》2015年版一部、企业标准和购销合同，按每批件数的5％随机抽检样品。

7.1 药材质量标准

7.1.1外观性状

毛山药略呈圆柱形，弯曲而稍扁，长15?30cm，直径1.5?6cm 。表面黄白色或淡黄色，有纵沟、纵皱纹及须根痕，偶有浅棕色外皮残留。体重 ，质坚实，不易折断， 断面白色，粉性。气微，味淡、微酸，嚼之发黏。

山药片为不规则的厚片，皱缩不平，切面白色或黄白色，质坚脆，粉性。气微，味淡、微酸。

光山药呈圆柱形，两端平齐，长9?18cm，直径1.5?3cm。表面光滑，白色或黄白色。

7.1.2鉴别

（ 1)本品粉末类白色。淀粉粒单粒扁卵形、三角状卵形、类圆形或矩圆形， 直 径 8?35mm，脐点点状、人字状、十字状或短缝状，可见层纹；复粒稀少，由2?3分粒组成。草酸钙针晶束存在于黏液细胞中，长约至240μm，针晶粗2? 5μm。具缘纹孔导管、网纹导 管、螺纹导管及环纹导管直径12?48mm 。

(2)取本品粉末5g，加二氯甲烷30ml，加热回流2小时，滤过，滤液蒸干，残渣加二氯甲烷lml使溶解，作为供试品溶液。另取山药对照药材5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法(通则0502)试 验 ， 吸取上述两种溶液各４微升，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-浓氨试液（9： 1：0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10% 磷钼酸乙醇溶液，在 105°C加热至斑点显色清晰。供试 品 色 谱 中 ，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

7.1.3内在质量

重金属含量指标：据国家农业部食品质量监督检测中心检测结果，按本规程生产出的地黄商品中重金属As和Pb 的含量分别为0.1mg/kg和0.35 mg/kg。

农药残留限量指标：据国家农业部食品质量监督检测中心检测结果，按本规程生产出的地黄商品中农药DDT 和六六六残留未检出。

7.1.4 杂质：不得过1%(通则2301)。

7.1.5总灰分：毛山药和光山药不得过4.0%;山药片不得过5.0%(通则2302)。

7.1.6二氧化硫残留量：照二氧化硫残留量测定法（通则 2331)测定，毛山药和光山药不得过400mg/kg;山药片不得过10mg/kg。

7.1.6浸出物：照水溶性浸出物测定法（通则 2201)项下的冷浸法测定，毛山药和光山药不得少于7.0%;山药片不得少于10.0%。

8、包装、运输及贮藏

8.1 包装

8.1.1 选用不易破损的包装，以保证药材在运输、储藏、使用过程中的质量。

8.1.2 发送中药材必须有包装，标签应标明药材品名、产地、采收日期及注意事项等。

8.2 运输

运输工具或容器应有较好的通气性，运输过程应防止日晒、雨淋、潮湿、损坏、污染

8.3 贮藏

8.3.1 选择通风、干燥、无污染的环境，做专用仓库，并采用控温（30℃）以下，控湿技术（相对湿度70％～75??％），彻 底灭??菌，防止霉变。

8.3.2 贮藏时要注意消灭虫源，防止发生虫蛀。

9、人员和设备

9.1 人员

9.1.1 从事中药材生产的人员均具有基本的中药学、农学常识，并经过生产技术，安全及卫生学知识培训。

9.1.2 从事田间工作的人员应熟悉栽培技术，特别是农药的施用及防护技术。

9.1.3 从事加工、包装、检验人员应定期进行健康检查，患有传染病、皮肤病、外伤性疾病等不得从事直接接触药材的工作。

9.1.4 对从事药材生产的有关人员应定期培训与考核。

9.2 设备

9.2.1 药材生产单位应备齐药材生产必须的设备。

9.2.2 企业生产和检验用的仪器、仪表、量具、衡器等适用范围和精密度应符合生产和检验的要求，有明显的状态标志，并定期校验。

10、文件管理

10.1 文件

10.1.1 生产企业应有生产管理、质量管理标准操作规程。

10.1.2 药材生产全过程的详细记录。

10.2 管理

将上述文件资料全部归入档案收载。

10.2.1 由具有一定文化而且责任心强的人员作为记录员专门记录。

10.2.2 档案保管员要掌握档案分类和保管的基本知识。

10.2.3 记录员、档案保管员要求由相对固定的专人负责。

10.3 文件的保留时间??

至少10年。