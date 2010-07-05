?? 前 言

为保障公司所用人参药材的质量，依据公司“人参药材规范化种植研究”成果，结合国家药典和外经贸部颁布的《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》及相关研究文献资料，按照国家药品监督管理局制定的《中药材生产质量管理规范》要求，制订《人参规范化生产技术标准操作规程（SOP）》，适用于人参药材。本标准自2016年5月1日起实施，有效期为三年。

本标准由江西汇仁药业股份有限公司起草。

本标准起草人：徐成路

人参规范化生产标准操作规程

StandardOperating Procedure for Panax ginseng Cultivating Medical Material

1、总则

1.1目的

为保证中药材质量，促进中药标准化、现代化，依据人参药材生长特点和国家药监局《中药材生产质量管理规范》的要求，制订本标准操作规程（SOP）。

1.2内容

本规程内容包括：总则、种植的适宜区域、基源筛选、种苗繁育、大田栽培、田间管理、病虫害防治、采收与初加工、质量标准、包装运输与贮藏、人员与设备、文件管理等，是人参药材生产和质量管理的具体操作方法。

1.3原则

种植者应运用本标准操作规程作为管理和质量监控的手段，保护生态环境，实现资源的可持续利用。

1.4适用范围

本规程适用于吉林省白山市抚松县及周边适宜地区人参的种植生产。

1.5引用标准

1.5.1GB3095-1996 《环境空气质量标准》

1.5.2GBl5618-1995 《土壤环境质量标准》

1.5.3GB5084-1992 《农田灌溉水质标准》

1.5.4GB4285-1989 《农药安全使用标准》

1.5.5NY／T-393-2000《生产绿色食品的农药使用准则》

1.5.6NY／T-394-2000《生产绿色食品的肥料使用准则》

1.5.7中华人民共和国对外贸易经济合作部WM-2001《药用植物及制剂进出口绿色行业标准》(2001年)

1.5.8《中华人民共和国药典》2015年版一部

2、定义

SOP标准操作规程(StandardOperating Procedure)的英文名缩写，它是企业或种植基地者依据中药材GAP的规范，在总结前人经验的基础上，通过科学的研究、试验示范及生产，根据不同的生产品种、环境特点制定出的操作规程。

本规程是根据国家药品监督管理局颁布的《中药材生产质量管理规范》(试行)的要求，为控制影响人参药材质量的各个生产环节因素，保证药材质量安全、有效、均一、稳定，增强生产技术的可操作性，而制订的人参生产操作全过程。

3、生态环境

3.1环境条件要求

选择坡度为15度以内的东、南、北三个坡向的针阔混交林为宜；有机质含量达3%以上，微酸性，氮磷钾含量较高，其他微量元素较全面。

中药材GAP基地环境要求符合国家《中药材生产质量管理规范(GAP)》有关规定，确保环境不受污染：一是远离工矿作业区，避免和防止工业“三废”对药材生产造成的污染；二是要选择生产基地时应先对基地环境质量评价，基地以及周边环境发生变化时应及时监测。要求生产基地环境空气质量达到GB3095-1996的二级标准以上，土壤环境质量达到GBl5618-1995的二级标准，灌溉用水达到GB5084-1992《农田灌溉水质标准》中二类(旱作)的标准。

3.2基地自然环境

3.2.1地貌：人参种植基地位于吉林省东南部长白山区内。

3.2.2土壤：抚松县人参基地为黑土林地、土壤偏酸性pH5-6、土质疏松、土层深厚、有机质含量丰富，适宜人参种植。

3.2.3气候：属中温带湿润寒冷气候，冬季漫长，寒冷，积雪深厚；夏季短促，较热；年平均气温为4℃，极端最 低气温-44.1℃，极端最 高气温34.8℃；年平均降水量为800 mm，年均无霜期 130d左右。

3.2.4基地环境的检测：根据抚松县当地开展过的有关环境监测资料，抚松无大型工业厂矿，自然环境优越，即便县城的大气、水、土壤环境都符合国家标准，基地大气中的二氧化硫、总悬浮颗粒、二氧化氮等指标，无论是日平均或小时平均值，均未超过《环境空气质量标准》(GB3095-1996)所规定的浓度限值二级标准；灌溉水质符合《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)中的早作二类标准；药材基地土壤质量的镉、砷、铜、铅、铬、锌、汞等达到《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)中的二级质量标准以上。

4、基源选择

栽培的人参经鉴定为：Panax ginseng C. A. Mey，并以选育的大马牙人参优良品种作为规范化栽培种子种苗来源。

5、种植技术

5.1整地

5.1.1选地

选择柞树、椴树、桦树等阔叶林或长有阔叶树的混交林、灌木林种植人参。土壤应排水良好、富含有腐殖质和磷、钾肥，以森林灰化土，活黄土及花岗岩风化土为佳，而灰泡土、碱性土不宜种参。

5.1.2伐树

不能全部伐光，平坦的林地，要留2-3米的林带做防风林带，山坡林地要留出预防水土流失的林带。

5.1.3割场子烧场子

山地选好之后，进行场地处理。把乔木和石块清除场地之外，然后把灌木、草贴地皮割下，均匀铺在地面上晒干，四周围打火道，选无风天，天气晴朗，点火烧，全部变成红炭，灭火。用土埋或用水浇均可，这样增加了磷钾肥，也杀死了地下害虫。增高了地温和加快腐熟。

5.1.4定蹬

按坡度陡坦，留出拦排水的拦水坝，烧完场地后定出排水坝的位置。一般每隔2000-4000米设一条蹬，宽100厘米，蹬的斜度与山地等高线的夹角以2-3度为宜，留做蹬的树柱子，起固定作用。翻地时，定蹬的位置不翻。应把石块、杂物等捡出到蹬的旁边。做成坝形，起到拦水和排水的作用。

5.1.5调阳定向

确定参畦的走向：主要还是利用早阳、晚阳，躲开中午阳光直射。山地栽参畦的走向多是正南、正北走向；如果东西有高山影响，以稍偏西为好，南北两坡，可顺山做畦。东西坡坡度不大，雨水能顺流，可以横山或斜山做畦；特陡的山，斜山顺山做畦，方向定好后，钉上标桩或撒白灰做标记。

5.2翻地

5.2.1时间

新林地：每年的春夏秋均可以耕翻。

5.2.2深度

薄土地层：黑活土和黄土都翻起来。

厚土地层：一般为15-20厘米。

5.2.3施基肥

人参喜森林腐质土，若土壤的有机质含量低，须在整地时添加有机肥料，使土壤肥沃、性状接近森林腐殖质土。若以一般农田为栽培用地时，前茬以玉米、谷子、豆类、小麦较好；也可在春季播种玉米、豆类，夏季翻压作绿肥，均施入1/3腐熟猪粪、腐熟落叶、绿肥（大豆秆节）、饼肥；1/3草炭，若土质严紧再加入适量细砂与1/3畔面上反复翻拌3次，使之均匀，然后做成高畦。在拌土时应于每平方米施入过磷酸钙0.01-0.025kg以增加肥力。

5.3做床

育苗地：床高25厘米，床宽1.2-1.5米，床间距1.2-1.5米。

移栽地：床高25厘米，床宽1.2-1.5米，床间距1.2-1.5米。

5.4选种

5.4.1种子标准

（1）适宜品种：人参（Panax ginsengC. A. Mey）

（2）种子质量：千粒重不低于31克，饱满度不低于95%，生活力不低于98%，净度不低于99%，含水量不低于14%，种子的色泽为黄白色、无异味、无病粒。

（3）种苗质量：使用三年生一等苗，根重不低于20克，每千克根数不多于50支，根长不低于20厘米。

5.4.2良种繁育

（1）方法：

根据叶形，果色，茎色，产量的不同，采用片区和单株选择相结合的方式，选丰产性好，抗病性强，生长健壮的植株为优良种株 。

（2）要求

育种田：干籽千粒重25克以上，水籽千粒重40克以上。

留种田：选择三年生一等苗作种栽。在苗长到五年生时，选生育健壮植株留种。在人参花序有1/2小花开放时，将花序中央的小花蕾除去1/3到1/2，花序中的病弱花及散生花全部掐除。

（3）种子采收：

果实红熟后期采收，不得过早，采收时要将病果、健果严格分开。人参果肉开始变软时一次性采收。采收后立即搓去果肉，不得沤滞时间过长，用净水掏净，漂出瘪籽。漂洗过后的种子阴干，搓洗的种子不得在强光下暴晒。阴干或弱光下晒干，达到规定的含水量。

（4）种子贮藏

晾干的种子应放在冷凉、干燥比较密闭的仓库中贮藏，贮藏期间应勤检查，防止种子发霉变质。贮藏期不得超过一年。达到催芽指标的鲜籽，当年不能秋播，搞好越冬贮藏。贮藏期间先通过生理后熟（温度0-5℃），然后冻存，播种前不能化冻。

5.4.3种子催芽处理

（1）处理时间

在采收后至10月上旬进行种子处理，需要注意的是搓干净的种子立即进行种子层积处理，完成其形态后熟。

（2）处理方法：

架设一个透光不透雨的棚，阳口向北，场地周围挖好排水沟，防止雨水侵入催芽槽。装箱前干种子用冷水浸泡24小时。水籽用100ppm赤霉素浸泡20小时。捞出晾至表皮无附着水，用杀菌剂拌种消毒。

催芽基质，可用腐质土，河沙或3份腐质土1份河沙配制的混合土催芽。 箱底先铺5厘米厚的基质，然后装基质与种子的混合物（基质：种子=3：1），上层再覆盖10厘米厚的基质，调好湿度。

（3）质量标准

种子口率达90%以上，90%的种子胚长达到胚乳长的80%以上。

5.5播种

5.5.1育苗

（1）种子消毒

播前，用10%的蒜汁侵泡种子12小时或用1%福尔马林液侵泡10分钟； 用多菌灵500倍液侵泡2小时；用波尔多液侵泡15分钟；清水洗净。

（2）育苗时间：

春播：在4月中下旬，土壤解冻后进行播种。

秋播：10月上旬至封冻前，播种催芽裂口籽。

（3）育苗方法

点播：二年生苗，采用4*4厘米点播；三年生苗采用5*5厘米点播。

条播：行距8厘米，每平方米播入400-500粒种子，覆土厚度3-5厘米。

撒播：开沟4cm左右，种子均匀撒入，上覆细土填平，每平方米用种20-25g。

（4）注意问题

苗床要符合标准，选用充实饱满，胚发育健全的种子，胚根伸出种皮的种子不宜使用，播种后，覆土深度要一致，厚度要适宜，春播时，土壤干旱，要提前灌水，为人参种子的顺利萌发提供充足的水分，伏播床面要覆盖，秋播后要防寒。

5.5.2苗期管理

（1）土壤消毒；

（2）保苗除草，大约每7-10天一次；

（3）适当遮荫控水，满足小苗对水分的需求，对植物营养的需要；

（4）合理的施用低残留的农药，防止苗期病害、虫害。

5.5.3移栽

（1） 时间

秋天至上冻前移栽或春季解冻后，芽苞尚未萌冻时移栽。

（2）方法

小心地刨起参苗，装入木箱，防止风吹日晒。选无病虫害的健壮参苗，分为大、中、小3种参栽。栽前苗根用1：1： 120波尔多液侵泡10分钟，或用50%的多菌灵500倍液侵泡15分钟。山坡地从下往上栽种，用拨土板横畦开沟，深6-7cm，沟底要平，参苗平放沟内，使头朝向下坡方向，根不要弯曲。

（4）移栽密度

株行距6*6厘米，覆土厚度4-6厘米。

5.5.4搭棚遮荫

出苗前要搭好荫棚。前檐立柱为100-110cm，后檐立柱为80-90cm，另50cm埋入土中。前后檐相差30cm左右，使棚顶形成一定的坡度。参棚要牢固，风刮不倒。出苗达2/3时，要盖好房顶。

5.6田间管理

5.6.1撤出防寒土

解冻后，越冬芽萌动时，搂去防寒草和上面的盖土，再用耙或二齿搂松表土， 平推平拖，不要碰伤根部和芽苞。

5.6.2光照

四月下旬，一年生小苗上一层帘和薄膜，其它只上膜不上帘。五月下旬，除一年生小苗外，其它年生盖上层帘。六月下旬，加盖第二层帘或第 一层帘上盖花。 八月中旬，下掉第二层帘或去掉盖花。九月初，撤去第 一层帘，只留薄膜，作货参可将帘子和薄膜全部撤掉。

5.6.3施肥

（1）施肥时间

施基肥：结合作床，每平方米施入豆饼等100-200克与菌肥100克混合。

根侧追肥：结合第 一次松土进行，叶面追肥结合第 一，二，五次打药时进行三次追肥。

根外追肥浓度：磷酸钙为2%，磷酸二氢钾为800-1000倍液。

施肥方法：

5月上旬苗出齐后，结合松土开沟施入充分腐熟的粪肥、炕洞土等，每平方米施2.5-4kg，覆土盖平。如遇干旱要及时浇水，以防烧须根。也可根外追肥2%的磷肥（用过磷酸钙1kg，加水5kg，侵泡24小时，滤去沉渣，再加水45-50kg配成）。6-8月的清晨或傍晚用喷雾器将配成的肥液喷在叶面上，每年喷2-3次。

5.6.4水分管理

人参怕旱又怕涝。天旱时，早晚用喷壶向畦面洒水，或开沟灌水，浇至土壤攥成团，撒开即散。雨季要及时排水，防止雨水冲积参畦。

5.6.5中耕除草

每年松土除草3-4次，首次与撤除防寒草同时进行。

5.6.6越冬防寒

上冻前，畦面要盖草、压土；入春突遇降温，而参苗尚未出土，也应盖草防寒。参地周围，特别是挡风地块，还应架设防风障，及时排除雪水。

5.6.7摘蕾

6-7月及时摘去全部花蕾。

5.7病虫害防治

5.7.1立枯病

(1)症状

危害处颜色变淡，呈黄褐色，染病部位组织软化失水变细，产生绞缢症状， 有的萎蔫倒状，有的立枯而死。同时，大部分幼苗开始腐烂。

(2) 防治方法

第 一、加强田间管理，勤松土，提高参床土温；

第二、发病初期，应及时拔除病株，集中烧毁；

第三、多菌灵400倍液浇灌病区，灌药后立即用清水洗参叶，以防引起病害。

5.7.2黑斑病

(1)症状

黑斑病主要发生在叶部，其次发生在茎、花轴、花梗和果实上。被害叶片初期有近圆形或不规则的水侵状斑点，逐渐扩大呈暗褐色大斑，后期斑点中部变黄褐色，干枯易破裂。病斑逐渐扩展到整个叶片，使叶片枯死。茎上叶斑初期椭圆形，黄褐色，以后向上下伸展，中间凹陷变黑，其上面生一层黑色霉状物，致使茎秆倒伏。果实受害时，表面产生褐色斑点，果实干瘪，俗称“吊杆子”。

(2) 防治方法

第 一、及时摘掉病叶，拔除病株，集中消毁；

第二、入夏后适时挂帘，调节阳光，减轻病害；

第三、选留无病种子；

第四、种参用1%福尔马林溶液侵泡种参10分钟，然后立即用清水冲洗干净种参的残液；

第五、人参展叶期喷施50%多灵菌1000倍液，或喷代森锌可湿性粉剂500倍液，每隔7天喷1次。

上述药物交替使用，以防止病菌产生抗药性。阴雨天缩短喷药时间间隔。喷药后如遇雨，则雨停后再喷。高温干旱不宜喷波尔多液。

5.7.3疫病

(1)症状

多为害4-6年生人参叶、茎、根，叶片受害后，出现水渍状暗绿色大斑，生病的茎和叶柄呈现暗绿色凹陷长斑。根部染病后，逐渐软化腐烂，呈黄褐色，有腥臭味，根内可见黄褐色花纹，根皮也容易剥脱。病株的叶片形似被热水烫过而凋萎下垂，以致整株枯萎死掉。

(2) 防治方法

第 一、随时摘除病叶，集中烧毁或深埋；

第二、及时松土除草，雨季深挖排水沟，极时排水防涝；

第三、发病出期，每隔7-10天，喷1次1：1： 120波尔多液，代森铵800-1000倍液。阴雨天适当增加喷药次数。

5.7.4锈腐病

(1)症状

锈腐病主要侵染地下部根茎、芽苞和根。感病组织呈黄褐色小点，逐步扩大或融合呈近圆形、椭圆形和不规则形状的锈色病斑，与健康部位界线分明。严重时，病斑连成一片并深入内部组织，导致干病或进而引起复杂的软病；地上部分最终表现植株矮小，叶片不展，叶片上出现红色或黄褐色斑点，以致全部变红而枯萎死亡。

(2) 防治方法

第 一、与禾本科作物轮作；

第二、水旱轮作，栽种前用水淹地；

第三、拔除病株，挖出病土，每穴撒生石灰30-60g消毒，再回填新土；

第四、雨季及时排水防涝；

第五、发病期，用50%多菌灵500-1000倍液或50%甲基托布津1000-2000倍液浇灌病株根部；

第六、栽参时，用65%代森锌100倍液侵根10分钟。

5.7.5菌核病

(1)病症

主要发生于4年生以上的参根，为害芽苞、根及根茎部位。根部感染后，内部呈软腐状，外部初期生少许白色绒状菌丝体，以后形成不规则的黑色鼠粪状菌核。后期内部组织腐败消失，只剩下外皮。该病蔓延极快，很难早识别，前期地上部分几乎和健康参株一样，当植株表现枯萎时，参根早已腐烂不堪了。

(2) 防治方法

第 一、选择排水良好，地势高燥地块栽参，挖好水沟，防止桃花水，提早松土；

第二、出苗前用1%的硫酸铜溶液进行床面消毒；移栽地每平方米施用10-15g菌核利或多菌灵进行消毒；

第三、及时拔除病株，并用生石灰或1%-5%石灰乳对病穴进行消毒；

第四、可参照锈腐病防治方法。

5.7.6红皮病

(1)病症

感病的人参，根皮变成黄褐色，表皮变厚变硬，轻者可逐渐恢复，重者表皮有裂纹，须根枯死，茎叶萎蔫，根随之腐烂。

(2) 防治方法

第 一、种参当年早春或提前1年翻耕晒垡，使土壤充分腐化，增强通透性， 使二价铁转化成三价铁；

第二、将黑土层下的活黄土翻上混匀，或在黑腐殖土中掺入1/4或1/3活黄土；

第三、低洼地做高床，注意排水；

第四、勤松土，防止土壤板结。

5.7.7炭疽病

(1)病症

炭疽病主要感染叶，其次是茎、果实。病斑初期在叶上表现小圆形暗绿色斑点，逐渐扩大。斑点边缘明显呈黄褐色，中间黄白色，且薄而透明，易碎成洞。病斑多呈小型，直径2—5mm，最 大可达15—20mm。严重病叶斑点多而密集。叶片常连叶柄从植株上脱落。炭疽病严重时，可使植株上的叶片全部脱落，植株瘦弱，不能正常生长。

(2) 防治方法

第 一、选用无病种子，播前进行消毒，用1%福尔马林液，侵种10-15分钟， 取出用清水洗净后再播种或催芽；

第二、下防寒土以后，用1%硫酸铜或50%多菌灵200倍液，进行床面消毒； 第三、采取插花、挂帘，调解透光度，防止参棚漏雨，迎风口设风障等，均能降低人参感病率；

第四、用药剂防治，其方法可参照斑点病防治法。

5.7.8金针虫

(1)生活习性

解冻后4月份，金针虫开始活动。一般低洼、潮湿、土壤肥沃地块较多。在床土温度8-10℃时活动为盛期，幼虫能水平、垂直移动，咬食茎和参根，引起参株枯萎和死亡。

(2) 防治方法

第 一、在整地做床时，用辛硫酸磷乳油700倍液浇灌，进行土壤消毒。也可用0.05%或0.1%敌百虫粉剂配成毒土药杀，或灌注敌百虫液700-1000倍液；

第二、毒饵诱杀。出苗后发现害虫为害时，将谷子煮到半熟，捞出稍凉干， 然后拌入5%红矾撒入床面诱杀；

第三、用黑光灯、马灯或电灯诱杀成虫，灯下放置容器，盛水，滴少量煤油； 第四、用种子量的1/1000，加75%辛硫磷乳油拌种；

第五、用90%敌百虫1000倍液或75%辛硫酸700倍液，灌受害植株根部；

第六、麦麸5kg炒香后，拌入50g氯丹乳油，再加适量的水，制成毒饵，傍晚撒到害虫出没的畦面诱杀。

5.7.9蝼蛄

(1)生活习性

4月下旬床土化冻后，成虫开始活动，5-6月是活动盛期。成虫白天潜伏在土中，夜间出来，咬食参根和幼茎，并在7月参床内钻成许多孔道，使参苗与土壤分离枯萎死亡，一般低洼多湿，土壤肥沃地块发生较重。

(2) 防治方法

第 一、使用腐熟的农家肥作基肥；

第二、低洼潮湿和新开垦荒地及伐林地，要做好土壤处理，使用隔年土播种栽参。每平方米用烧熟的苏子150g，稍凉干拌2克敌百虫撒入土壤中，然后播种或移栽；

第三、毒饵诱杀。用烧熟的麦麸5kg，加水5kg，克氯丹乳油50g充分拌匀， 下午4-5点钟后，一小撮一小撮地撒入畦内。

5.7.10蛴螬

(1)生活习性

幼虫6月中旬开始活动，在土壤中咬食参根和幼茎，造成严重的缺苗断条。7月以后，潜入地下化蛹。

(2) 防治方法

第 一、用敌百虫粉，每平方米施10-15g，与30倍细土拌匀，撒在表面，然后倒细做床；

第二、出苗后严重时，可灌注敌百虫700-1000倍液。

5.7.11地老虎

(1)生活习性

幼虫在6月中旬至7月中旬，以昼伏夜出活动咬食参苗，低洼地块发生较重。

(2) 防治方法

第 一、毒土杀害。用2.5%敌百虫粉剂1公斤，加细土地15kg，均匀地混合制成毒土，下午4点钟撒入人参行间；

第二、毒饵诱杀，把炒熟的豆饼2kg，加2.5%敌百虫剂1kg，加水适当拌匀，一小撮一小撮地撒入参行间，杀害率可达90%以上。

5.7.12田鼠

(1) 危害

早春参床化冻后，在参床内倒洞咬参根；有的在播种地内挖洞做窝，寻食床内的参粒，年年造成缺苗断条。人参果实成熟时，嗑食大量的种子，而且盗窃大量的参果。

(2) 捕杀方法

早春积雪融化时，饥饿一冬的冬田鼠，见到食物大量吞食，可借此机会投放毒饵诱杀。用5kg新蒸煮的玉米面饼子，切成薄片用油煎好，然后掺拌250g磷化锌放在参床边诱杀。

5.7.13花鼠

(1) 危害

又称花黎棒子，有时花鼠成群结队地活动在参床周围。当人参果实刚刚形成， 花鼠就开始嗑食，到人参种子成熟时，会把参园的参籽全部吃光。

(2) 捕杀方法

第 一、在参周围挖出2m宽的空带，当参果形成前，在穴带上撒上带有刺激味的药剂，使鼠闻味而远离参园；

第二、采用田鼠诱杀方法放毒铒诱杀；

第三、用少量酒类引鼠，用鼠夹子、压拍子或沙抢捕杀。

5.7.14鼹鼠

(1) 危害

又称瞎耗子，往往在参床内窜成许多洞，挖起一串串土堆，破坏参床，切断参根。

(2) 捕杀方法

第 一、在通道处放一小罐，罐口与通道保持同一平面，将罐口用硬纸封好， 上面覆上少量细土，伪装成和通道一样，当鼹鼠行至罐口上，便坠落到罐中，以便捕杀；

第二、在迎风一面扒开鼠洞，让风吹入洞内，洞口上方插上木棍标记，当鼹鼠回来堵洞口时，插铁锹堵住退路捕杀；

第三、将大葱白破开放入一定的磷化锌，再合上用葱叶缠好放入洞内，然后用土封好洞门，即可毒死。

6、采收加工

6.1采收

6.1.1采收时间

一般在九月下旬进行。

6.1.2采收方法

拆除参棚，刨开床帮，从床头开始深刨起净，防止伤根断须，抖去泥土，运至加工厂。

6.2产地加工

6.2.1红参的加工方法：

工艺流程：选参，下须，洗刷，蒸制，一次晾晒，一次烘干，打潮，剪红须，二次晾晒，二次烘干，分等分级入库。

6.2.2保鲜参加工方法：

工艺流程：选参，洗刷，封袋，包装。

6.2.3生晒参加工方法：

工艺流程：选参，下须，洗刷，烘干，分级入库。

7.质量标准

根据《中国药典》2015年版一部、企业标准和购销合同，按每批件数的5％随机抽检样品。

7.1 药材质量标准

7.1.1外观性状

主根呈纺锤形、圆柱形或扁方柱形，长3-10cm，直径1-2cm。表面半透明，红棕色，偶有不透明的暗黄褐色斑块，具纵沟、皱纹及细根痕；上部有时具断续的不明显环纹；下部有2-3条扭曲交叉的支根，并带弯曲的须根或仅具须根残迹。根茎（芦头）长1-2cm，上有数个凹窝状茎痕（芦碗），有的带有1-2条完整或折断的不定根（艼）。质硬而脆，断面平坦，角质样。气微香而特异，味甘、微苦。

7.1.2鉴别

依据2015年版《中国药典》。

7.1.3内在质量

重金属含量指标：重金属总量≤20.0mg/kg，铅Pb≤5.0mg/kg，镉Cd≤0.3mg/kg，汞Hg≤0.2 mg/kg，铜Cu≤20.0mg/kg，砷盐≤2.0mg/kg。

农药残留限量指标：六六六≤0.1mg/kg，DDT≤0.1mg/kg，五氯硝基苯≤0.1mg/kg。黄曲霉毒素B1≤5μg/kg。杂质（干浆、干枯）：不得过1%，水分：不得过12.0％。

7.1.4含量标准同2015年版《中国药典》

8、包装、运输及贮藏

8.1 包装

8.1.1选用不易破损的包装，以保证药材在运输、储藏、使用过程中的质量。

8.1.2发送中药材必须有包装，标签应标明药材品名、产地、采收日期及注意事项等。

8.2 运输

运输工具或容器应有较好的通气性，运输过程应防止日晒、雨淋、潮湿、损坏、污染

8.3 贮藏

置阴凉干燥处储存，春季及雨霉季节湿度控制在45%～65%，并关门窗，开吸湿机；秋季检查时用磷化铝按仓库容积比例密闭杀虫7天以上使用前必须开窗通风等杀虫药味散去后方可。

9、人员和设备

9.1 人员

9.1.1从事中药材生产的人员均具有基本的中药学、农学常识，并经过生产技术，安全及卫生学知识培训。

9.1.2从事田间工作的人员应熟悉栽培技术，特别是农药的施用及防护技术。

9.1.3从事加工、包装、检验人员应定期进行健康检查，患有传染病、皮肤病、外伤性疾病等不得从事直接接触药材的工作。

9.1.4对从事药材生产的有关人员应定期培训与考核。

9.2 设备

9.2.1药材生产单位应备齐药材生产必须的设备。

9.2.2企业生产和检验用的仪器、仪表、量具、衡器等适用范围和精密度应符合生产和检验的要求，有明显的状态标志，并定期校验。

10、文件管理

10.1 文件

10.1.1生产企业应有生产管理、质量管理标准操作规程。

10.1.2药材生产全过程的详细记录。

10.2 管理

将上述文件资料全部归入档案收载。

10.2.1由具有一定文化而且责任心强的人员作为记录员专门记录。

10.2.2档案保管员要掌握档案分类和保管的基本知识。

10.2.3记录员、档案保管员要求由相对固定的专人负责。

10.3 文件的保留时间

至少10年。??