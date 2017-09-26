砂仁云南地区产地调研报告

??一、调研目的：

1、了解砂仁的资源分布；

2、了解砂仁的种植情况；

3、考察砂仁的种植成本、收益及加工成本

4、了解砂仁的业态模式；

5、调查砂仁的产地、市场行情；

6、产地供应商渠道的开发与合作模式；

7、介绍砂仁的相关品种及伪品。

二、调查时间、地点：

2016年7月20日-2016年7月21日

文山市马关县八寨镇

三、调查人员：

左凯、梁洪

四、调查对象：

文山经营户刘沛艺

八寨镇种植户杨天保、白老板两兄弟、郭老板(电话)

调查结论：

1、砂仁的资源分布

结论：砂仁主要分布于北回归线以南地区，广东阳春县为阳春砂历史主产区，后因环境的破坏；目前只有少量的货源（3吨鲜货）供应当地，主要用于保健。十多年前在云南文山地区经营三七等药材的广东经营商引进阳春砂苗种植，现主产于文山市马关县八寨镇；绿壳砂由于进口砂仁被炒作加上市场品种混乱而引进国内种植，现主产于西双版纳；海南砂主产于海南，但由于当地环境破坏、过度开发基本退化了。

阳春砂

核心产区：云南马关县、红河县、屏边县，广西南宁，广东阳春、高州、信宜；（含量达标）

次产区：云南西双版纳的勐腊县、景洪县，德宏州、怒江州；广西防城、百色。（含量不稳定）

绿壳砂

核心产区：泰国、越南、缅甸、印尼，广东、广西地区。（含量不达标）

次产区：；云南西双版纳、临沧、思茅、红河、文山；（含量不稳定）

海南砂

主产区：海南澄迈、崖县，广西博白、陆川，广东。（含量不达标）

2、砂仁的种植、采收、加工情况

结论：阳春砂种植需保证三个条件：1）、北回归线以南地区2）、荫蔽度50%-70%

3）、腐殖质丰富，保水保肥力强4）、昆虫授粉；影响产量的两个原因：1）、阳春砂成花量非常少，实际成花量不到理论值的十分之一，导致结果数量偏低；2）、阳春砂的落果率较高，达到50%~60%。砂仁的亩产约100kg，干鲜比为3.8-5：1（采收的时间不同，含量不同，收购价格不同，采收前期高于后期）

2.1条件：阳春砂与绿壳砂为热带亚热带季雨林植物，多栽培于海拔100-500米，有一定荫蔽（50-70%）的山谷或溪流沟旁。植地表层深厚疏松，腐殖质丰富，保水、保肥力强，一般为中性或微酸性的砂质土壤。地势为三面环山，一面空旷，地形呈簸箕形的坡地，坡度15－30°；云南由于地理环境特殊，多栽培于海拔800-1000米处。植被一般为阔叶常绿林或落叶林。上层树种有楹树、小叶麻洛树（山黄麻）；下层树种有白牛奶树、红牛奶树、水东哥（白饭树）、山毛豆、芭蕉等。

海南砂仁则多栽培于房前屋后或村边有一定荫蔽处。

2.2时间：每年除了结霜的时间全年均可种植（雨后），花期为4-5月。

2.3方法：从3年以上的老苗上分蘖繁殖，种植间距为1.8*2米，经过3年左右的时间，每株可以繁殖4-5根再发芽、长苗及开花；经过昆虫授粉90天后结果。

2.4采收：阳历8月中下旬-11月，当外皮深红色转为紫红色，种子颜色由白--黄--红--褐--黑即可采摘，由于开花的时间不同，随熟随采。11月采收的为冬砂仁，含量相对偏低.

2.5加工：采摘鲜果后，将其摊在晒棚内晾晒约6天即可干燥，干鲜比为3.8-5：1。

2.6关键气象与病虫害：?开花期间天气干旱影响挂果，雨水较多易导致根部腐烂。（茎枯病：在7～8月雨季发生，幼苗受害后，茎秆干枯，倒伏死亡。）?荫蔽度为50-70%。?砂仁花构造特殊，不适风媒授粉，在传粉昆虫少的地方，自然结实率很低。授粉最 佳时期是盛花期，最 佳时间是8－10时。④幼苗钻心虫。

4、砂仁的业态模式

5、砂仁的产地、市场行情

结论：各种砂仁年供给1200-1400吨，国内需求量达1500-2000吨，进口砂仁数量随着国内的政策和价格的变化而递减约1000吨左右。据产地经营户介绍，由于南方前期干旱，后期雨水偏多，预计今年文山地区将减产20%，但是2013年种植面积扩大且在今年有产量，预计今年真正的阳春砂产量约100吨（文山、南宁）。2015年文山产地鲜货交易价格65-80元/kg，西双版纳的绿壳砂干货价格在220-250元/kg（含量不一定达标），广西南宁产地交易价格70-80元/kg。因砂仁的生长周期长，产量少，后期价格坚挺。

5.1各种砂仁供需情况：

5.1.1国产年用量达到1500-2000吨（药通网），由于砂仁生长条件区域性明显，产量有限不能满足全国药用、食用需要。每年仍需部分进口以满足国内需求，每年进口货需求量约1000吨。（药通网）。

5.1.2云南产砂仁占市场份额80%左右，其中西双版纳70%、德宏州约占10%、怒江州约占10%，文山州约占10%；其他产区占市场份额20%左右。2015年文山产量100吨，其他主产区约1000-1200吨，广西南宁地区约100吨，广东阳春鲜货产量约3吨。

5.2历史行情：

1）、2002年产新后，阳春砂仁处于20年的低谷期25元(A点)，因为当时种植砂仁远低于种植橡胶树收益，当地农户纷纷砍了砂仁种植橡胶树，导致产量逐年减少，之后有了阶段性调整。

2）、由于砂仁2009年以后盛果期已过，产区云南、广东两大产区农户每年呈20%的幅度减种阳春砂，主要是高价时栽种的植株多老化，加上频繁的自然灾害，即使是丰产年，砂仁总产量比不上盛果期，这就是2011年砂仁产新价跌后又回升的原因。

3）、由于砂仁这几年产量难以上来，关注已久的大户操盘，阳春砂行情开始强势攀升。统货价格从2012年1月的105元（B点），一直到13年11月400元价位（C点），涨幅已达280%。2014年9月前，砂仁价格一直在380-400元上下来回震荡，2015年产新时，由于新陈不接价格一度达到历史最 高价格500元（D点）。

4）、由于2010年中国药典的出台，国家对砂仁的质量要求严格，致使市场上的阳春砂一度紧张，从而价格一路上升。

6、产地供应商渠道开发与合作模式

6.1云南产地种植户由于地域、设备的限制以及销售习惯，产地均以销售鲜货为主。

6.2刘老板专门收购八寨的鲜货到文山加工，由于砂仁货源紧张，2015年以订金的方式下给小商贩收购，2015年收购鲜货100吨左右。

6.3建议公司与刘老板合作，采用产地代收购加工的方式采购。今年产新时（8-9月）启动收购。

7、砂仁多品种及伪品的介绍

7.1正品：阳春砂、海南砂

7.2变种：缩砂仁为同属植物缩砂蜜的果实或种子团。主产越南、缅甸、泰国、印度尼西亚等国，又称"进口砂仁"、"西砂仁"，现中国云南南部已有栽培，称"绿壳砂仁"。果实呈椭圆形或圆球形，黄棕色至棕色，密具片刺状突起。种子团类圆形;直径0.8-1cm，表面暗棕色，外被白色粉霜，分三瓣，每瓣有种子12-24粒。功效同砂仁。

7.3常见伪品

同科植物山姜(福建土砂仁)的干燥成熟果实。

艳山姜(贵州土砂仁)的干燥成熟果实。

华山姜(海南土砂仁)的干燥成熟果实。

长序砂仁干燥成熟果实

疣果豆蔻（菠萝砂）的干燥成熟果实

红壳砂仁的干燥成熟果实

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