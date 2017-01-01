淫羊藿甘肃地区产地调查报告

一、调研目的：

1、淫羊藿的资源分布

2、淫羊藿的供需关系

3、2015年实际产量以及各企业需求情况

4、平凉、天水客户渠道的开发

二、调查时间、地点：

2016年4月10日-4月25日；

甘肃省岷县

甘肃省礼县、西河县

甘肃省平凉（华亭、庄浪）

甘肃省天水市（秦州区、麦积区、关子镇、西口镇、甘泉县）

三、调查人员：

左凯、邓凯、徐成路

四、调查对象：

1.岷县归芪堂药业黄满中；甘肃九州天润有限公司赵文祯；

2.西河经营户鲁马成；礼县经营户王小正、张德贵、刘平邦；

3.天水经营户张秀根、王家龙、董安宁、王老板、王力军、陶建林、李保利

4.平凉庄浪经营户陈进元、华亭候老板、李勇、刘健华；平凉经营户张旭东

六、调查结论：

1. 野生资源分布；

1.1含量0.5%以上主要分布区域：

临潭100吨、卓尼100吨、迭部80吨、岷县100吨、漳县50吨、西河300吨、 礼县400吨、宕昌100吨，合计1230吨，其中礼县产区主要集中在罗坝、洮坪、中坝、江口、白关、龙林、沙金、白河等乡镇。

1.2含量0.3%-0.5%主要分布区域：

天水（麦积区、秦州区、甘谷、武山等）200吨、平凉（华亭、庄浪等）300吨，宁夏固原（隆德、泾原等）100吨，合计600吨。其中天水地区0.3%以上含量主要集中在麦积区、秦州区等、庄浪县主要集中在韩店镇郑河乡永宁乡、通化乡、南湖镇、华亭县主要集中在马峡镇、上关乡、山寨回族乡、策底镇、安口镇，张川县主要集中在张棉乡、马鹿乡，清水县。

1.3．含量0.1%-0.3%主要分布区域：

陇南南部地区（成县、康县、两当县）200吨，陕西地区约300吨，合计500吨。

2.各企业需求：

江西汇仁药业400吨，四川康宏药业200吨、四川新绿色药业80吨、湖南方盛药业60-80吨，亳州市场360吨等单位和企业需求1805吨。

3.库存量

产地库存约500吨。

结论：供需基本平衡，每个地区的产量分布和各企业需求具体见附件。

2、采收成本、收益

2.1.西河、礼县高含量（0.5 %以上）地区

2015年鲜货收购价格在8-12元/斤，折干率在2.5-3.5：1，人均每日可采收10斤，每天采收收益在80-120元，以采收期1个月计算，平均每人采收淫羊藿的收入在2400-3600元左右。

2.2.平凉、天水低含量（0.3%以上）地区

2015年鲜货收购价格6-8元/公斤，折干率3：1，人均每日可采收量20公斤，每天采收收益在120-160元，以采收期1个月计算，平均每人采收淫羊藿的收入在1800-2400元左右；当地经营户需向当地林业局缴纳5000元的林业保护费。

3、关键气象与病虫害：

3-4月份的降雨量影响其含量及产量，3-4月份产地降雨过多，产量相对较高，含量相对较低；3-4月份降雨量过少，产量相对较低，含量相对较高，据产地调研目前4月份降雨相比去年同期较多，产地旱情有所缓解，预计今年产量与去年相比基本持平。

4、运输与储藏成本：

1.运输成本

1.1. 天水到陇西运输成本

每车（3吨）散货700元，每公斤运输成本0.23元。

1.2.平凉到陇西运输成本

每车（3吨）散货2500元，每公斤运输成本0.83元

1.3．岷县到陇西运输成本

每车（3吨）散货1500元，每公斤运输成本0.5元

1.4.礼县、西河到陇西运输成本

每车（3吨）散货1600元，每公斤运输成本0.53元。

1.5.陇西到南昌

每公斤运输成本0.75元（机压包）。

2. 储藏成本：

2.1．中天仓库（散包）：15万元/1800平方米，83元/平米/年，一个袋子大概0.8*0.7*1.2*=0.67立方，按平均层高4米，每包25kg计算，最 大存货量450吨，每公斤储藏成本0.33元/年；

2.2. 108库（散包）：26.88万元/3200平1方米，84元/平方米/年，一个袋子大概0.8*0.7*1.2*=0.67立方，按平均层高4米，每包25kg计算，最 大存货量478吨，每公斤储藏成本0.56元/年。

6、人为炒作与人气：产地无过剩库存，含量随着贮存年限变长而降低，无炒作的利好因素。

7、市场行情预测：淫羊藿属于野生资源，没有社会累积库存，同时农户提前采收，导致每年可采收面积逐年减少，产量逐年减少，预计后期产新后价格会出现4-5元/kg的上涨。