汇仁遵循中药现代化的发展趋势，持续开发和应用中药生产过程中的先进技术和工艺，降低生产成本的同时保证药品质量。汇仁在中药生产环节所应用的核心先进技术具体如下：
汇仁研发情况：
1、螺旋振动流化干燥技术
技术简介：采用 ZJ-600F 输送机气流管道输送方式，使物料在密闭的PVC 管道内运送，并定量、匀速地加入干燥机完成干燥过程。该技术克服了传统静态干燥热效率低不均匀、污染严重、劳动生产率低等缺点。
技术来源：自有
技术所处阶段：大批量生产
2、膜分离技术
技术简介：通过对膜分离过程中不同膜管孔径、药液相对密度、操作压力与有效成分转移率以及澄明度的关系，确定膜分离技术应用于去除部分杂质的工艺参数。膜分离技术提高了部分有效成分转移率，去除杂质效果较好，同时避免二次污染，提高产品的稳定性和均一性。
技术来源：自有
技术所处阶段：大批量生产
3、指纹图谱技术
技术简介：中药指纹图谱是一种综合的，可量化的鉴定手段，建立在中药化学成分系统研究的基础 上，主要用于评价中药材以及中药制剂半成品质量的真实性、优良性和稳定性。
技术来源：自有
技术所处阶段：试生产
4、机械蒸汽再压缩（MVR）技术
技术简介：针对肾宝片生产过程中??能耗最 大的浓??缩过程，采用MVR 高效浓缩系统代替传统中药浓缩方式，使总体效率提升，能耗和排放大幅下降。
技术来源：引进
技术所处阶段：试生产
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