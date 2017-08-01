大男人别忽视小毛病！三个恶习，一个比一个伤身

核心提示：事实上，很多日常生活中的小习惯、小毛病，都在一点点偷走男人的健康。

男人常常练得一身好“忍功”，有压力，忍；有小病小痛，也是忍。事实上，很多日常生活中的小习惯、小毛病，都在一点点偷走男人的健康，你还没发现？赶紧看看有没有中招吧。

1、酒桌上千杯不醉：酒桌下伤痕累累

东南大学附属中大医院临床营养科主任王春香介绍，中国营养协会对健康的饮酒量是有规定的，白酒不能超过二两，红酒不能超过半斤。

虽然啤酒可以适当喝些，但也不能喝太猛，要自己权衡量。

虽然适量饮酒能提高生活品质，但一定得适量，对酒的品种也要有所选择，最好喝一些高品质的红酒。

一些患有慢病，需要长期用药的人群要谨慎饮酒。

虽然酒量过人很有面子，但如果长期饮酒过量，肝脏首先受到伤害，很多酒精肝、脂肪肝、肝硬化患者在患病前，都有嗜好饮酒的习惯。

2、吃饭如风卷残云：潇洒省时但伤胃

男人吃饭很少有细嚼慢咽的，可能五分钟就能解决一餐饭。

王主任说，吃饭快、咀嚼少，可能引起消化问题。





在咀嚼的时候，口腔会不断分泌唾液淀粉酶，将食物磨碎，然后给胃肠道“通风报信”，胃肠道就会提前分泌消化酶，以进行下一步的消化吸收。

如果不充分咀嚼就吞下，不但会因为食物过大，难消化诱发胃痛，还会由于消化液来不及分泌导致消化不良，继而出现腹泻、腹痛等问题。

有些男性还有不吃早餐的坏习惯，不吃早餐，上午就可能出现四肢无力、头晕心慌、精神不振等症状，甚至低血糖。

长期不吃早饭，还可能出现胆囊结石、低血糖等问题。

3、壮阳药想吃就吃：不对症啥用没有

现在有很多所谓的壮阳药或“偏方”，到底有没有用呢？

该院泌尿外科主治医师姜华介绍，普通药店的壮阳药都含有伟哥的成分，确实可以助力“性”福。但是男性在吃壮阳药之前，第一步应该明确自己“力不从心”的原因所在。





有些男性在过度劳累后，也会“虚弱”，此时同房必然没有好效果，此时就需要适当休息，避开劳累的时刻，一样能够重振雄风。

而50多岁的男性由于激素水平影响，一般会出现男性更年期综合征。此时就需要进行专业、正规的评估和治疗，而不能只靠吃“壮阳药”解决。

因此，当发觉自己“虚弱”，而且没有明显诱因时，不要讳疾忌医，应该到正规医院专科接受检查，明确原因后再对症用药。